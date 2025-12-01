Lena reclama usos para el aparcamiento invernal de Villallana, que costó 4 millones: "Que las cabezas pensantes que lo diseñaron no dejen que se tire el dinero"

Casi 4 millones de euros de inversión para tener un solar prácticamente sin uso. Ese sería el resumen, a groso modo, del gasto que el Gobierno central acometió para adecuar una parcela en la localidad lenense de Villallana como aparcamiento invernal de emergencia para camiones. Pero desde su puesta en marcha, hace algo más de un año, este espacio apenas ha tenido utilidad. Un recurso que ni usan los camioneros, ya que apenas ha caído nieve que interrumpa la circulación en los últimos inviernos, y que tampoco tiene servicios adecuados para que el área resulte atractivo para los profesionales. Por ello, desde el Ayuntamiento de Lena reclaman al Gobierno central que permita que este espacio pueda tener otros usos durante el resto del ejercicio, sin perjuicio de que su utilidad principal sea la inicial: ser un refugio en caso de temporal.

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, reclama que desde Madrid se permita que el aparcamiento pueda tener usos lúdicos, sociales o culturales. "Pediría que las cabezas pensantes que decidieron poner aquí el aparcamiento invernal, que está muy bien, no dejen que se tiren tantísimas toneladas de hormigón y tantos millones para que sea una infraestructura sin uso", señaló la regidora.

Álvarez pone sobre la mesa varias opciones para darle actividad al parking invernal de Villallana. "Podría ser un espacio en el que aparcar autobuses o vehículos particulares y desde ahí que partieran lanzaderas hasta la estación de Valgrande-Pajares", indica. En su pensamiento está también que se pueda usar la explanada para realizar alguna feria o mercado, o algún concierto... "Tenemos un espacio diáfano y grande en el que se pueden hacer millones de cosas para no tener parados casi cuatro millones de euros solo para por si nieva", manifestó la regidora, que agregó que "el año pasado casi no nevó y apenas se utilizó algún día suelto".

Servicios

Además, la regidora también criticó el estado "precario" del aparcamiento invernal. Una situación que también se ha denunciado desde el PP, llevando el asunto tanto a la Junta General del Principado como al Congreso de los Diputados. "La realidad es que se hizo este parking para los camiones y los camioneros, pero la realidad es que pobres de los profesionales si se tienen que parar ahí, porque no tienen ni donde calentar comida, ni ir al baño, ni ducharse, ni hacer nada", censuró Álvarez, para agregar que "dos baños portátiles no son suficientes".

La regidora lenense apeló a la Delegada del Gobierno para que les brinde ayuda. "Pedimos que Adriana Lastra interceda, nos eche una mano y nos digan lo que está pasando con esta infraestructura", apuntó Gema Álvarez. "Alguien debe de usar la cabeza y pensar que no es de recibo que se haya tirado dinero ahí para dejar un parking sin utilidad al lado de la autopista".