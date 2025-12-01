Mieres inicia un programa contra la soledad no deseada: la primera excursión, al Ecomuseo del Samuño
Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de diciembre
L. M. D.
El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias, pone en marcha el programa "Mieres contigo", contra la soledad no deseada. Una iniciativa con la que se pretende ofertar una programación de actividades que permita a las personas que lo deseen relacionarse, participar y disfrutar de distintas actividades que puedan ser de su interés. En este sentido, se ha organizado una primera actividad para el 21 de diciembre. Se trata de una excursión al Museo Minero del Valle de Samuño, con visita teatralizada a La Felguera y comida incluida. Todo gratuito para personas mayores empadronadas en Mieres.
Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de diciembre y tienen que hacerse en el Centro Municipal de Servicios Sociales. El objetivo es seguir impulsando actividades en el marco de este programa. “La soledad no deseada es una pandemia silenciosa en Europa y tenemos que poner en marcha medidas para evitar que las personas se aíslen en sus viviendas”, señaló la edil, que incidió en este sentido en que “queremos ofrecer alternativas para crear lazos, impulsar relaciones y generar actividad entre las personas mayores del concejo”. Por ello, animó a la ciudadanía a sumarse a esta cita, la primera de un programa que seguirá creciendo en los próximos meses.
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El lobo, de paseo por Felechosa, en Aller: los vecinos espantan al animal en pleno pueblo
- Los 'olfateadores' de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón
- El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones
- Una senda de siete kilómetros cerca del límite con San Martín: así es la ruta que habilitará Langreo con fondos europeos
- Turón encuentra el pote asturiano 'perfecto', con 'buen compango y poca faba': este es el restaurante vencedor en el emblemático concurso culinario