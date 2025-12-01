Mieres inicia un programa contra la soledad no deseada: la primera excursión, al Ecomuseo del Samuño

El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias, pone en marcha el programa "Mieres contigo", contra la soledad no deseada. Una iniciativa con la que se pretende ofertar una programación de actividades que permita a las personas que lo deseen relacionarse, participar y disfrutar de distintas actividades que puedan ser de su interés. En este sentido, se ha organizado una primera actividad para el 21 de diciembre. Se trata de una excursión al Museo Minero del Valle de Samuño, con visita teatralizada a La Felguera y comida incluida. Todo gratuito para personas mayores empadronadas en Mieres.

Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de diciembre y tienen que hacerse en el Centro Municipal de Servicios Sociales. El objetivo es seguir impulsando actividades en el marco de este programa. “La soledad no deseada es una pandemia silenciosa en Europa y tenemos que poner en marcha medidas para evitar que las personas se aíslen en sus viviendas”, señaló la edil, que incidió en este sentido en que “queremos ofrecer alternativas para crear lazos, impulsar relaciones y generar actividad entre las personas mayores del concejo”. Por ello, animó a la ciudadanía a sumarse a esta cita, la primera de un programa que seguirá creciendo en los próximos meses.