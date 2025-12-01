Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo

La empresa de telecomunicaciones Orange se ha hecho con la compañía de marketing telefónico Madison, que tenía su sede en Valnalón, en Langreo, y ha subrogado a sus 140 trabajadores, que pasarán de desempeñar sus labores en la cuenca del Nalón a hacerlo en el centro de atención telefónica del polígono del Espíritu Santo, en Oviedo.

De este modo, Langreo pierde 140 empleos y la práctica totalidad de esas personas se tendrán que trasladar diariamente desde la Cuenca del Nalón hasta las afueras de la capital del Principado. Madison se queda en Langreo con tan solo 14 trabajadores que atienden unas campañas que no tienen que ver con las que ha absorbido Orange.

Meses ajetreados

Los trabajadores de Madison se han visto envueltos en un intenso trajín en los últimos meses. El pasado mes de junio la compañía comunicaba a sus empleados que la empresa cambiaría de sede "en las próximas semanas", que el nuevo destino estaría "cerca" y que todo se haría "con total transparencia". Así fue, el traslado fue cerca y pocas semanas. El 1 de septiembre los trabajadores dejaban la sede de Madison en el centro tecnológico Pozo Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, y empezaban a desarrollar sus tareas en Valnalón, en Langreo, precisamente donde la empresa había comenzado su actividad en la cuenca del Nalón en 2005 y donde se mantuvo hasta 2014.

Aquel movimiento pilló de sorpresa a los trabajadores y provocó las quejas de los sindicatos y del comité de empresa. Cuando se conoció el destino final, un edificio en Valnalón, las protestas se atenuaron ya que muchos de los empleados son de Langreo.

Parecía que la normalidad y la tranquilidad había vuelto a la empresa de marketing digital que ya cumplía dos décadas desde su implantación en el valle del Nalón. Pero esa tranquilidad duró poco. Ese traslado a Valnalón ha durado tan solo tres meses y 140 trabajadores de la compañía tienen hoy un nuevo trabajo en otra empresa y a varios kilómetros de distancia de su casa.

Legal

Los trabajadores reconocen que todo se ha hecho bajo la más estricta legalidad e informándoles de todo. De hecho la carta en la que se les comunicaba la entrada de Orange y su cambio de puesto de trabajo se les entregó con un mes de antelación y no con los únicos quince días preceptivos. Además, Orange ha subrogado al cien por cien de la plantilla. "El problema no es legal sino personal", explican algunos de los trabajadores.

"Son decisiones empresariales ante las que no puedes decir nada porque cumplen con todo pero yo antes iba andando al trabajo y ahora tengo que salir de casa casi una hora antes", explican los empleados. Eso los que tienen coche porque los que no disponen de vehículo particular "lo tienen complicado para llegar al trabajo, que está en una zona (a la entrada del polígono del Espíritu Santo desde Oviedo) que no está muy bien comunicada, especialmente si sales de trabajar a las diez de la noche".

No se trata solo de un perjuicio para algunos de los trabajadores "es que Langreo ha perdido 140 puestos de trabajo", subrayan algunas fuentes.