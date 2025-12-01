Policía y comerciantes unidos contra estafas y hurtos en Mieres: la ciudad tiene un plan para reforzar la vigilancia policial en navidades

Aunque no existen estadísticas que reflejen un aumento generalizado de la criminalidad en España durante la Navidad como fenómeno estructural, los comercios alertan de un “repunte de robos” durante esas fechas, especialmente hurtos menores y carterismo. Lo relacionan con un mayor volumen de gente en centros comerciales, calles de compras y mercadillos. Si a esto se suma los delitos informáticos, resulta lógico que tanto la Policía Nacional como la Policía Local acaben de anunciar un aumento de la vigilancia en Mieres de cara a las celebraciones que se acercan.

Más vigilancia

Mieres se prepara para las fiestas navideñas con un aumento significativo de la vigilancia policial en el municipio. Este lunes, el inspector Alberto Pardo, responsable de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en la localidad, y Loli Olavarrieta, presidenta de la Unión de Comerciantes del Caudal, presentaron la campaña “Comercio Seguro”, destinada a proteger tanto a comerciantes como a ciudadanos durante una época de mayor afluencia y actividad comercial.

Muchos tipos de estafas

Alberto Pardo destacó que en los últimos años se han detectado un creciente número de tipos de estafas, señalando por ejemplo los procedimientos en los que se solicita fraudulentamente el adelanto de nóminas a empresas. Asimismo, alertó el probable crecimiento futuro de delitos vinculados a la inteligencia artificial, que podrían implicar la “usurpación de identidades”: "La inteligencia artificial traerá nuevos tipos de delitos a través de la suplantación de personalidades", afirmó.

El inspector subrayó la importancia de la colaboración ciudadana: “Es fundamental que los ciudadanos y comerciantes denuncien cualquier tipo de infracción, aunque sea un importe mínimo de veinte euros. Incluso basta con avisar a la comisaría, porque de esta forma podemos actuar en minutos, incluso en segundos”.

Pardo explicó que el objetivo de la campaña es reforzar la seguridad en sectores estratégicos como el comercio y la hostelería, creando un entorno seguro que genere confianza y colaboración: “Queremos que el comercio pueda desarrollarse con tranquilidad y que nosotros podamos conocer y anticiparnos a las demandas del sector, detectando formas delictivas y actuando de manera organizada y en cooperación con ellos”.

Colaboración y respuesta rápida

Durante un acto en que estuvieron, entre otros, el jefe de la Policía Local, Germán Martín, y el concejal Álvaro González, el inspector Pardo detalló cómo la colaboración directa entre comerciantes y policía facilita respuestas rápidas: “Loli Olavarrieta me llama muchas veces para informarme sobre hechos delictivos. Gracias a esa comunicación, nuestros agentes pueden localizar los efectos de un robo en cuestión de minutos. Esto nos permite prevenir delitos y actuar de manera inmediata”.

Loli Olavarrieta destacó también la importancia de la colaboración con las fuerzas de seguridad para garantizar la protección de comerciantes y clientes: “Nuestro objetivo es trabajar mano a mano con la Policía para que todos nos sintamos seguros durante las compras navideñas. La prevención es clave y la comunicación constante nos ayuda a adelantarnos a posibles delitos”, señaló.

La Policía Nacional tiene previsto aumentar la vigilancia especialmente en “horarios y días clave”, como las mañanas de domingo coincidiendo con el mercado o las tardes de mayor afluencia comercial.

Con estas medidas, Mieres busca no solo incrementar la seguridad, sino también potenciar la calidad de vida de sus habitantes y consolidar la sostenibilidad del municipio, donde la proximidad entre comercios y residencias permite desplazarse a pie con facilidad. “Si podemos ofrecer un servicio policial eficaz y cercano, los ciudadanos confiarán en nosotros y se generará un entorno seguro y acogedor para todos”, concluyó Pardo.