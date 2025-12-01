Tuilla teme quedarse sin programa de conciliación navideña para los niños

Las madres y padres de alumnos del colegio Regino Menéndez Antuña, en Tuilla (Langreo), temen que este año sus hijos no puedan participar en el programa de conciliación navideña, como sí hicieron en años anteriores. Los padres están “profundamente preocupados” ante la posibilidad de perder el programa de conciliación debido la modificación de los ratios mínimos exigidos, el número de alumnos mínimo para poner en marcha el programa que ha pasado de 10 a 15 niños. Unos ratios que consideran “desproporcionados e inadecuados para la realidad de los centros rurales”.

“Estas nuevas exigencias no solo no favorecen la conciliación de la vida laboral y familiar, sino que, en la práctica, la dificultan gravemente, convirtiendo este plan en una medida que parece orientada más a la desconciliación que al apoyo real a las familias”, denuncian.

Los centros educativos con baja matrícula, como el Colegio de Tuilla, con apenas 30 alumnos, se ven obligados a alcanzar un porcentaje de inscripciones en el programa de conciliación navideña cercano al 50 % para poder acceder a este servicio. Esta situación provoca que familias que sí necesitan el recurso dependan de que otras muchas se inscriban, “como si la necesidad de conciliación solo fuese reconocida cuando se alcanzan determinados umbrales administrativos”.

Desventajas de la zona rural

Desde Tuilla denuncian que “esta política vuelve a situar a la zona rural en clara desventaja, a pesar de los reiterados discursos institucionales sobre la necesidad de proteger y fortalecer estos entornos”, y subrayan que “las consecuencias de estas decisiones recaen directamente sobre los niños y niñas, que se ven privados de un servicio básico, y sobre sus familias”.

Ante la posibilidad de que no se pueda poner en marcha el programa, se preguntan “¿Qué ocurrirá con los niños y niñas de Tuilla durante las vacaciones de Navidad si no se alcanzan los nuevos ratios establecidos?”.

El Ayuntamiento de Langreo pone en marcha el programa de conciliación de la vida laboral y familiar, dirigido a familias empadronadas y residentes en el municipio que por motivos laborales o relacionados con los cuidados presenten dificultades para la atención de menores de edades comprendidas desde los 3 a los 12 años.

El plazo de inscripción concluye el 5 de diciembre.

Desde el Ayuntamiento se explica que el programa se desarrollará en colegios del municipio que serán seleccionados en función de la demanda de participación y ahí es donde surge el problema de Tuilla, que la demanda de participación no cubre el ratio establecido de casi la mitad de los alumnos del centro.