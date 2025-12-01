El "turullu" volvió a sonar en el pozo Montsacro: Morcín y Riosa rindieron homenaje a los 107 mineros fallecidos en ambos concejos

El “turullu” volvió a sonar de nuevo en el pozo Montsacro. Su peculiar e intenso ruido avisaba a primera hora de la mañana del domingo, desde lo alto de su castillete, a los vecinos de Riosa y Morcín del homenaje que se iba a rendir a mediodía a los 107 mineros fallecidos en el coto carbonífero de ambos concejos desde 1846 a 2014.

Tras la solemne misa oficiada, junto a la caña del pozo, en recuerdo de todas las victimas mortales, tuvo lugar un acto de homenaje que dio comienzo con un emotivo minuto de silencio por los siete mineros fallecidos este año en la minería asturiana.

Intervención de José Luis Alonso, de Lugar de Arriba, huérfano de la minería, en 1954, cuando tenía 18 meses. / J. L. Cabo

Intervinieron, en primer lugar, José Luis Alonso, de Lugar de Arriba, en La Foz de Morcín, quien perdió a su padre Florentino Alonso en 1954 en la bocamina del 91 del Grupo Canales; también habló Lito Fernández, de La Puente Alta, en Riosa, hijo de Jaime Manuel Fernández, fallecido en 1973 en la fatídica capa octava del pozo Montsacro. Ambos huérfanos de la minería ofrecieron en primera persona unos desgarradores testimonios sobre las tragedias que supuso para sus familias perder a sus padres.

Música para recordar

A continuación, María Latores, José Antonio “Cantu la Vara” y Julio Mallada, reconocidos intérpretes de tonada asturiana de Riosa y Morcín, emocionaron de nuevo a los asistentes con un concierto de canciones de temática minera antes de finalizar el acto con el apoteósico “Santa Bárbara Bendita” por parte de Eva Hevia. acompañada a la gaita por los hermanos Álvaro y Jaime Álvarez, dobles ganadores del prestigioso trofeo MacCrimmon en el Festival Intercéltico de Lorient.

Intervención de Lito Fernández, de La Puente Alta. Su padre falleció en 1973 cuando él tenía 14 años de edad. / J. L. Cabo

Alcaldes

Mino García y Roberto Alvarez, alcaldes de Morcín y Riosa, encabezaron la comitiva de la ofrenda floral realizada en el monolito que refleja los nombres de los 107 mineros fallecidos en ambos concejos. Los primeros ediles estuvieron acompañados por sus cronistas oficiales, por José Luis Alonso y Lito Fernández, huérfanos de la minería; por Monchu Arnaldo, presidente de La Peña El Cañu, de Morcín; y por Laura Cabo, presidenta de la asociación cultural "Los Tres Valles", de Riosa.

Detalle del turullu instalado en el castillete del pozo Montsacro y que volvió a sonar el pasado domingo. / J. L. Cabo

Reparación

El turullu, reparado para la ocasión por el morciniego Jorge Alvarez Cabo, volvió a sonar de nuevo, varias décadas después, sobre lo alto del castillete del pozo Montsacro, no para avisar de un cambio de turno ni un accidente mortal, sino para homenajear y no olvidar a los 107 mineros fallecidos en Riosa y Morcín.