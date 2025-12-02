Un café para empezar de cero: así acompaña Cáritas a las familias inmigrantes que contribuyen a que Mieres empiece a ganar población

El padrón de Mieres lleva meses anunciando lo que podría ser un cambio de ciclo poblacional. Por primera vez en más de medio siglo, el municipio no solo ha dejado de perder población, sino que el censo alumbra un ligero repunte demográfico. Los observadores señalan que una parte importante del nuevo flujo de entrada corresponde a población inmigrante. Esta nueva realidad demanda más atención a programas de inserción social como los que realiza Cáritas, que ofrece un taller de “bienvenida” que acaba de arrancar con una docena de familias.

Cáritas Mieres ha puesto en marcha una nueva edición de los “Talleres de Bienvenida”, un programa pensado para acompañar a las personas inmigrantes en sus primeros pasos en la localidad. Lejos de ser una simple sesión informativa, la iniciativa se presenta como “un puente hacia la comunidad, un espacio donde quienes acaban de llegar pueden encontrar orientación práctica, escucha activa y un ambiente de confianza para comenzar a construir su proyecto de vida en el municipio”, explica Isabel Sendino, responsable comarcal de Cáritas.

Una de las actividades de bienvenida. / David Montañés

El punto de partida de cada taller es un gesto sencillo pero cargado de significado: compartir un café. Este primer momento, dedicado a las presentaciones y al intercambio de experiencias, busca romper el hielo y crear un clima cercano y familiar. “Es importante que desde el minuto uno sientan que este es un lugar seguro, donde pueden expresarse y ser escuchados”, explican desde la organización. Antes de abordar los contenidos, se apuesta por generar un vínculo humano que facilite el acompañamiento posterior.

Un mapa para orientarse en la nueva realidad

El programa se articula en torno a dos grandes bloques de contenidos. El primero, centrado en la comunidad y sus recursos, ofrece información esencial para que las personas participantes puedan moverse con mayor seguridad por su nuevo entorno. Durante las sesiones se abordan cuestiones como la movilidad urbana, los sistemas de transporte, las prestaciones y servicios municipales, el acceso a la atención sanitaria, la escolarización de menores o los diferentes recursos comunitarios que pueden resultar útiles en su día a día.

La intención es que cada asistente comprenda cómo funciona el territorio, conozca sus derechos y pueda desenvolverse con autonomía. Los responsables del proyecto subrayan que “este primer acercamiento resulta clave para evitar situaciones de desinformación o aislamiento que, con frecuencia, afectan a quienes llegan a un lugar completamente nuevo”.

Apoyo para la inserción laboral

El segundo bloque de los talleres está orientado a la empleabilidad, una de las principales preocupaciones de las personas migrantes. En este espacio se repasa información básica sobre extranjería, se detallan recursos formativos disponibles y se ofrece una guía inicial sobre el sistema público de empleo y las posibles vías de acceso al mercado laboral. El objetivo, señalan, “es ayudar a las personas participantes a avanzar en su proyecto personal, mejorar sus oportunidades y reforzar su autonomía económica”.

Un espacio para toda la familia

La dimensión familiar es también un aspecto fundamental del programa. Mientras los adultos asisten al taller —concebido de manera ágil, flexible y práctica—, los más pequeños tienen la oportunidad de descubrir el entorno a través del juego, en una zona habilitada para ellos. Esta dinámica permite que padres e hijos vivan la experiencia de forma positiva y acogedora, reduciendo barreras y facilitando la participación de las familias recién llegadas.

La mayoría de las personas participantes llegan derivadas desde sus Cáritas parroquiales, en el momento en que entran en contacto con la red de apoyo. Este sistema permite detectar necesidades de acompañamiento de forma temprana y ofrecer una respuesta coordinada.

Información y encuentro: una fórmula que funciona

Cada sesión tiene una duración mínima de dos horas, estructuradas en torno a dos momentos fundamentales. En primer lugar, se ofrece una información clara y accesible sobre acceso a derechos, servicios básicos y recursos laborales. A continuación, se abre un espacio de puesta en común, donde los asistentes pueden compartir dudas, vivencias y expectativas. Según el equipo organizador, este intercambio es esencial para generar apoyo mutuo y fortalecer la sensación de pertenencia.

Un acompañamiento que continúa más allá del taller

Los “Talleres de Bienvenida” no concluyen con una única sesión. La filosofía del proyecto se basa en un acompañamiento progresivo, que incluye nuevas actividades, paseos, visitas y dinámicas realizadas directamente en el entorno, aprovechando los recursos del territorio.