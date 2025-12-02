Comienza a tejerse la red nacional de turismo minero: estos son los planes para fomentar las visitas en territorios como las Cuencas
El Ministerio para la Transición Ecológica impulsa con 144.000 euros el proyecto del que forma parte Hunosa
La red de destinos turísticos en los territorios en los que la descarbonización ha dejado un rico patrimonio industrial minero, como en el caso de Asturias a través de Hunosa, ha comenzado a funcionar con una primera reunión celebrada este lunes en Madrid.
En el proyecto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), por medio de Instituto para la Transición Justa (ITJ), participan distintas zonas las provincias de León, Teruel, Córdoba y el municipio de As Pontes de García Rodríguez (La Coruña).
El objetivo de esta red pasa por desarrollar "experiencias turísticas sostenibles vinculadas al patrimonio industrial minero, contribuyendo a la revalorización de estos territorios, promoviendo un turismo inclusivo y generando nuevas oportunidades económicas y sociales basadas en la memoria y la innovación", como explicaron desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El proyecto se desarrollará a través de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) y tiene un presupuesto de casi 144.000 euros y una duración inicial de 18 meses, hasta el primer semestre de 2027.
Identificar operadores clave
La iniciativa buscar identificar operadores clave y recursos turísticos en cada territorio, el desarrollo de acciones de formación y capacitación para los actores locales y la puesta en marcha de experiencias piloto antes de activar su comunicación y comercialización. "La Red pone el foco en revalorizar el patrimonio industrial y minero como motor de un desarrollo turístico sostenible, creando una estructura estable de cooperación y aprendizaje mutuo entre los territorios del carbón", añade el departamento que dirige Sara Aagesen.
Gustavo Pañeda, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Hunosa, participó este lunes en la primera reunión de trabajo dirigida por la directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, y a la que asistieron representantes de las diputaciones de Córdoba, León y Teruel y de las empresas GEOCYL y GLOBAL, encargadas de las asistencias técnicas del proyecto, para dar forma al proyecto.
Carreras ha destacado que el propósito es “no solo impulsar nuevas oportunidades de turismo sostenible, sino hacerlo de manera conectada”. “Es relevante —ha señalado— que territorios tan alejados como A Coruña y Córdoba, o como León y Teruel, trabajen unidos en un propósito común, generando sinergias y una identidad compartida”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo
- El lobo, de paseo por Felechosa, en Aller: los vecinos espantan al animal en pleno pueblo
- Los 'olfateadores' de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón
- El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones
- Turón encuentra el pote asturiano 'perfecto', con 'buen compango y poca faba': este es el restaurante vencedor en el emblemático concurso culinario