Concierto benéfico a favor de la lucha contra el cáncer este miércoles en La Felguera

El teatro José León Delestal de La Felguera (Langreo) es el escenario elegido por la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias para albergar un concierto benéfico, cuyos fondos ayudarán al colectivo en su lucha contra la enfermedad.

El recital, que tendrá lugar este miércoles 3 de diciembre, desde las 19.30 horas, contará con artistas como Mina Longo, Farruk Lerele y Tere Rojo, a los que acompañarán más cantantes invitados.

Las entradas valen 5 euros, y están a la venta en FL Nutrición Centro de Salud y Bienestar y en Calzados La Pomar. También se pueden comparar online, escaneando el código QR que aparece en el cartel anunciador del concierto.