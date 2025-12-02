IU y PP vuelven a pactar en las Cuencas: esta vez, los presupuestos de Lena, por tercer año seguido

El gobierno local de Lena (IU) ha vuelto a pactar los presupuestos con el grupo municipal del PP. Ambos partidos confían en que sirvan para "aportar estabilidad económica y política". Aunque desde fuera pueda sonar raro un pacto entre IU y el PP, estos son ya los terceros presupuestos municipales que salen adelante gracias al buen entendimiento entre ambas formaciones en Lena.

Los presupuestos pactados ascienden a 11,03 millones de euros, de los que 660.000 corresponden a inversiones. Ambas formaciones destacaron su compromiso por la “estabilidad y el equilibrio económico”, además de la “lealtad con los ciudadanos” para impulsar estas cuentas.

Medio rural

El acuerdo, explicaron desde el gobierno local, se fundamenta "en la voluntad de ambos grupos de abordar las necesidades del concejo, como son la atención al medio rural, con una partida económica de 100.000 euros para el mantenimiento y reparación de accesos, pavimentos e iluminación en las poblaciones de la zona rural". También se incluye en este acuerdo labores de limpieza y adecuación de caminos y pistas para facilitar accesos, fomentar el senderismo y prevenir la propagación de incendios, así como una partida específica para el mantenimiento de colegios y escuelas.

El documento de presupuestos también "reservará una partida para la adecuación del Centro Social de Zureda, en caso de que sea necesario acoger a los alumnos de las escuelas durante las obras previstas en la cubierta y estructura del edificio, incluyendo su posterior pintura".

Pista del Sotón

El acuerdo, suscrito por la alcaldesa Gema Álvarez con el portavoz popular Fernandeo Secades, contempla a propuesta del PP, la reparación y adecuación de la pista del Sotón o, si la normativa lo impide, la construcción de unas nuevas instalaciones". Otro de los acuerdos se centra en que ambas partes ven la necesidad de revisar la ordenanza municipal que regula el tratamiento de inmuebles abandonados o en mal estado, que supongan un peligro o perjuicio para los vecinos. También está previsto hacer efectiva la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento una vez se complete.

Fernando Secades recalca que, como grupo de la oposición, mantendrá siempre una posición firme y vigilante sobre la gestión del equipo de Gobierno. Sin embargo, subraya que esa labor debe ejercerse “con propuestas que construyan, que no dividan y que permitan avanzar”.

Los presupuestos se aprobarán en un Pleno extraordinario este mes de diciembre.

Entendimiento

La confluencia política en Lena entre IU y PP define un espacio de entendimiento poco habitual entre ambas formaciones. Si bien en ayuntamientos como el de Oviedo o incluso Morcín se han producido acuerdos presupuestarios, el caso de Lena parece tener más profundidad, siendo el PP el apoyo habitual del gobierno local, con la aprobación de los dos presupuestos anteriores. Este será el tercero. Además, los populares rechazaron en junio de 2023 sumarse al pacto entre PSOE y Compromisu para arrebatar la Alcaldía a Izquierda Unida, la lista más votada.