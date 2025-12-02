Lesiones, suspensiones y frustración: el caos de la condensación en el polideportivo Rioturbio (Mieres) no se arregla ni con 250.000 euros

El polideportivo de Rioturbio reabrió hace ahora diez años, tras permanecer entre 2010 y 2015 cerrado por falta de gestión. El Ayuntamiento de Mieres alcanzó entonces un acuerdo con el club de baloncesto local, el BVM2012, para que la entidad se hiciera cargo del equipamiento. Una década después, la pista arrastra un persistente problema de deslizamiento. Las condensaciones de humedad están obligando a suspender partidos oficiales y entrenamientos. No es un contratiempo nuevo, pero sí resulta llamativo que esta deficiencia continúe produciéndose después de que el Consistorio invirtiera hace poco más de un año 250.000 euros para, principalmente, acabar con este defecto.

Partidos suspendidos por el riesgo en pista

El encuentro entre el BVM2012 y el Grupo Cultural Covadonga, de Segunda Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, fue suspendido el sábado debido a la condensación. La decisión se tomó tras lesionarse dos jugadores del equipo gijonés, uno de ellos de consideración. En ambos casos, el daño se produjo al sufrir caídas provocadas por el estado resbaladizo de la pista. En el club mierense crece la preocupación ante un invierno que puede complicar aún más la práctica deportiva en el equipamiento.

El BVM reclama una solución urgente

La dirección del BVM lleva más de un año reclamando al Ayuntamiento una solución que elimine las peligrosas condensaciones en el polideportivo de Rioturbio. Fuentes consultadas por este diario señalan que se trata de una deficiencia que pone en riesgo la integridad física de los jóvenes que practican baloncesto en el concejo. “Los chavales se ven muy expuestos, ya que el problema no son las goteras, que se pueden ver y localizar, sino la condensación que humedece la pista, más traicionera y difícil de detectar en su fase inicial”.

Una inversión de 250.000 euros sin resultados

Los problemas de condensación y goteras en el polideportivo ya obligaron en campañas pasadas a suspender encuentros. Lo más llamativo ahora es que la deficiencia no se haya corregido tras la inversión de 250.000 euros destinada principalmente a resolverla. El Ayuntamiento destinó esta partida a petición del BVM, arrendatario de la instalación municipal, ya que el uso de la pista era inviable durante buena parte del invierno.

En el propio pliego de condiciones del proyecto ejecutado en 2024 se reconocía que “en determinadas circunstancias de temperatura y humedad se producen condensaciones en la pista de juego (solera de hormigón pulida y pintada con los antiguos colores del club) que la hacen impracticable”. Añadía además que “en numerosas ocasiones, en partidos oficiales de la liga regular de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, el equipo arbitral ha tenido que suspender encuentros”.

Una obra insuficiente y errores técnicos

El proyecto se abordó para “eliminar las humedades existentes en el perímetro del polideportivo de Rioturbio”, instalando un aislamiento sobre el existente y, encima, un nuevo suelo flotante impermeable, antideslizante y amortiguador, higiénico y desinfectante, así como emisor de bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles.

Además, se colocaron ventiladores para generar corrientes de aire y evitar la condensación. Sin embargo, el sistema no ha funcionado debido al pequeño tamaño de los aparatos y a la falta de una zona de entrada de aire. “Está claro que hubo un mal planteamiento técnico”, reconocieron en su momento fuentes municipales. El gobierno local evitó señalar culpables y abogó por “plantear soluciones”.

El Ayuntamiento busca alternativas

Tras los nuevos incidentes, el Ayuntamiento remarca que está analizando diferentes proyectos que ofrezcan una solución definitiva a las condensaciones. Subrayan, no obstante, que los técnicos buscan un sistema que garantice acabar con el problema, evitando realizar otra inversión ineficaz. Los gestores municipales apuntan igualmente que la ubicación del polideportivo, en una zona muy húmeda, dificulta su aislamiento.

Un problema presente en otros polideportivos

Los problemas de condensación en los polideportivos no son tan habituales como los de goteras. De hecho, el Ayuntamiento de Mieres lleva tiempo trabajando para dar solución a esta carencia, con actuaciones en los polideportivos Sur y Figaredo, entre otros. Se trata de un problema extendido. Este pasado fin de semana hubo incidencias de este tipo en los polideportivos de La Felguera y Pola de Laviana, por ejemplo.

Una pista de mayor calidad, pero un problema que persiste

La obra ejecutada el año pasado en el polideportivo de Rioturbio incluyó la instalación de una nueva pista de parqué, lo que ha mejorado notablemente las condiciones para la práctica deportiva. El BVM valora positivamente la calidad de la superficie y el esfuerzo municipal por acondicionar la instalación, pero subraya que el problema de humedades debe solucionarse para que el equipamiento sea plenamente funcional.