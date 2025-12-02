Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Mieres ya es Navidad: este viernes, el encendido de la iluminación y las primeras actividades

La jornada contará también con el Coro Minero de Turón o la visita de Papá Noel

El encendido de las luces de Navidad en Mieres, el año pasado.

El encendido de las luces de Navidad en Mieres, el año pasado.

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Mieres del Camino

En Mieres ya es Navidad. Este viernes 5 de diciembre se inician las actividades festivas en el concejo con el encendido del alumbrado navideño, un acto que tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento. Será a las 18.00 horas, pero antes, a partir de las 16.30 horas, habrá actividades para que toda la familia, sobre todo los más pequeños, disfruten de una tarde mágica y especial. No faltarán en esa tarde del viernes tarde los cañones de nieve, elfos pintacaras y visitas muy especiales, como la de Papá Noel o Mickey y Minnie Mouse. Además, habrá música con la actuación del Coro Minero de Turón.

Ambiente

Desde la concejalía de Comercio, Hostelería y Ferias que dirige Beatriz Flórez se ha organizado una tarde "cargada de actividad, que culminará con el encendido del alumbrado navideño del concejo que dará color y ambiente festivo a las distintas calles". Se habilitarán espacios para "photocalls" navideños y se contará con el tradicional árbol de Navidad de la calle La Vega –detrás del Ayuntamiento—, que ilumina como cada año la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara. Este árbol es sin duda una de las imágenes navideñas más características del concejo.

Noticias relacionadas y más

Más actividades

Tras esta primera tarde de luces, música y visitas especiales, la Navidad llegará a Mieres con todo tipo de actividades. En la programación habrá eventos como la Feria Navidad, Artesanía y Comercio del Parque Jovellanos, la visita del Anguleru o la Nochevieja Infantil.

