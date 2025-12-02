En Mieres ya es Navidad: este viernes, el encendido de la iluminación y las primeras actividades

En Mieres ya es Navidad. Este viernes 5 de diciembre se inician las actividades festivas en el concejo con el encendido del alumbrado navideño, un acto que tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento. Será a las 18.00 horas, pero antes, a partir de las 16.30 horas, habrá actividades para que toda la familia, sobre todo los más pequeños, disfruten de una tarde mágica y especial. No faltarán en esa tarde del viernes tarde los cañones de nieve, elfos pintacaras y visitas muy especiales, como la de Papá Noel o Mickey y Minnie Mouse. Además, habrá música con la actuación del Coro Minero de Turón.

Ambiente

Desde la concejalía de Comercio, Hostelería y Ferias que dirige Beatriz Flórez se ha organizado una tarde "cargada de actividad, que culminará con el encendido del alumbrado navideño del concejo que dará color y ambiente festivo a las distintas calles". Se habilitarán espacios para "photocalls" navideños y se contará con el tradicional árbol de Navidad de la calle La Vega –detrás del Ayuntamiento—, que ilumina como cada año la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara. Este árbol es sin duda una de las imágenes navideñas más características del concejo.

Más actividades

Tras esta primera tarde de luces, música y visitas especiales, la Navidad llegará a Mieres con todo tipo de actividades. En la programación habrá eventos como la Feria Navidad, Artesanía y Comercio del Parque Jovellanos, la visita del Anguleru o la Nochevieja Infantil.