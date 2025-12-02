En Mieres ya es Navidad: este viernes, el encendido de la iluminación y las primeras actividades
La jornada contará también con el Coro Minero de Turón o la visita de Papá Noel
En Mieres ya es Navidad. Este viernes 5 de diciembre se inician las actividades festivas en el concejo con el encendido del alumbrado navideño, un acto que tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento. Será a las 18.00 horas, pero antes, a partir de las 16.30 horas, habrá actividades para que toda la familia, sobre todo los más pequeños, disfruten de una tarde mágica y especial. No faltarán en esa tarde del viernes tarde los cañones de nieve, elfos pintacaras y visitas muy especiales, como la de Papá Noel o Mickey y Minnie Mouse. Además, habrá música con la actuación del Coro Minero de Turón.
Ambiente
Desde la concejalía de Comercio, Hostelería y Ferias que dirige Beatriz Flórez se ha organizado una tarde "cargada de actividad, que culminará con el encendido del alumbrado navideño del concejo que dará color y ambiente festivo a las distintas calles". Se habilitarán espacios para "photocalls" navideños y se contará con el tradicional árbol de Navidad de la calle La Vega –detrás del Ayuntamiento—, que ilumina como cada año la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara. Este árbol es sin duda una de las imágenes navideñas más características del concejo.
Más actividades
Tras esta primera tarde de luces, música y visitas especiales, la Navidad llegará a Mieres con todo tipo de actividades. En la programación habrá eventos como la Feria Navidad, Artesanía y Comercio del Parque Jovellanos, la visita del Anguleru o la Nochevieja Infantil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo
- El lobo, de paseo por Felechosa, en Aller: los vecinos espantan al animal en pleno pueblo
- Los 'olfateadores' de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón
- El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones
- Turón encuentra el pote asturiano 'perfecto', con 'buen compango y poca faba': este es el restaurante vencedor en el emblemático concurso culinario