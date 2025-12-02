Noelia Rodríguez Cantera y en Paula Arias Borrega, galardonadas con el premio "Emprendedora" de Langreo

Noelia Rodríguez Cantera y Paula Arias Borrega han sido galardonadas con el premio "Emprendedora" que concede el Ayuntamiento de Langreo y que reconoce la iniciativa, la trayectoria y el liderazgo femenino en el ámbito empresarial, destacando el esfuerzo, la superación y la aportación social de mujeres emprendedoras del concejo.

Rodríguez Cantera, de "Lacados y Barnizados Cantera" ha sido reconocida como “Mejor Iniciativa Empresarial”. El jurado ha valorado especialmente "su valentía a la hora de emprender en un sector tradicionalmente masculinizado, así como su capacidad de resiliencia demostrada durante la pandemia, siendo capaz de transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento". Además, el jurado ha destacado "su implicación social y compromiso con la comunidad", apoyando el acceso al empleo y acogiendo en prácticas profesionales a alumnado perteneciente a colectivos vulnerables, contribuyendo de este modo a una sociedad más justa e inclusiva.

Por su parte, en la categoría “Mejor Trayectoria Empresarial”, el reconocimiento ha recaído en Paula Arias Borrega de "Almacenes Geyjo", valorando el jurado "su esfuerzo, constancia y dedicación en la continuidad y consolidación de la empresa, especialmente en un contexto histórico y sectorial donde la presencia de la mujer era muy limitada". Así, el jurado ha querido destacar su ejemplo como mujer trabajadora, comprometida y empoderada, cuya experiencia, formación y recorrido profesional la convierten en un referente para las nuevas generaciones de mujeres que desean emprender y desarrollarse profesionalmente en el ámbito empresarial.