Noelia Rodríguez Cantera y en Paula Arias Borrega, galardonadas con el premio "Emprendedora" de Langreo
El jurado ha destacado su trayectoria empresarial y su implicación social
Noelia Rodríguez Cantera y Paula Arias Borrega han sido galardonadas con el premio "Emprendedora" que concede el Ayuntamiento de Langreo y que reconoce la iniciativa, la trayectoria y el liderazgo femenino en el ámbito empresarial, destacando el esfuerzo, la superación y la aportación social de mujeres emprendedoras del concejo.
Rodríguez Cantera, de "Lacados y Barnizados Cantera" ha sido reconocida como “Mejor Iniciativa Empresarial”. El jurado ha valorado especialmente "su valentía a la hora de emprender en un sector tradicionalmente masculinizado, así como su capacidad de resiliencia demostrada durante la pandemia, siendo capaz de transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento". Además, el jurado ha destacado "su implicación social y compromiso con la comunidad", apoyando el acceso al empleo y acogiendo en prácticas profesionales a alumnado perteneciente a colectivos vulnerables, contribuyendo de este modo a una sociedad más justa e inclusiva.
Por su parte, en la categoría “Mejor Trayectoria Empresarial”, el reconocimiento ha recaído en Paula Arias Borrega de "Almacenes Geyjo", valorando el jurado "su esfuerzo, constancia y dedicación en la continuidad y consolidación de la empresa, especialmente en un contexto histórico y sectorial donde la presencia de la mujer era muy limitada". Así, el jurado ha querido destacar su ejemplo como mujer trabajadora, comprometida y empoderada, cuya experiencia, formación y recorrido profesional la convierten en un referente para las nuevas generaciones de mujeres que desean emprender y desarrollarse profesionalmente en el ámbito empresarial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo
- El lobo, de paseo por Felechosa, en Aller: los vecinos espantan al animal en pleno pueblo
- Los 'olfateadores' de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón
- El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones
- Turón encuentra el pote asturiano 'perfecto', con 'buen compango y poca faba': este es el restaurante vencedor en el emblemático concurso culinario