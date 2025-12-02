El Principado gastará 9 millones más en las Cuencas para rematar proyectos

Sin grandes novedades, pero con más dinero para rematar proyectos en marcha o que ya se conocían. Así son las inversiones previstas por el Gobierno del Principado de Asturias para los diez municipios de las Cuencas. Si las actuales cuentas reflejaban una inversión de 54,8 millones, las presentadas este lunes elevan el gasto en 9 millones más, hasta los 63,8. Entre las principales propuestas, continuar con la construcción de los pisos de alquiler asequible en Langreo, Laviana y los pisos tutelados en Mieres; iniciar las obras de la carretera Caso-Infiesto en el tramo Bueres-La Marea –posiblemente una de los viales en peor estado de Asturias– y seguir con las obras de urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento de vías de Langreo, unas obras iniciadas el pasado mes de octubre.

Abajo, el inicio de los trabajos de urbanización de los terrenos del soterramiento de vías en Langreo. / .

Por Consejerías, es la de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos la que más recursos económicos destina a las Cuencas. Principalmente, por la puesta en marcha de los nuevos planes de vivienda. Dos ya iniciados, en Langreo y Pola de Laviana –con 7,7 y 7 millones de euros respectivamente–, ambos enfocados a construir vivienda para jóvenes con rentas asequibles. Un tercer proyecto, en Mieres, en de las viviendas tuteladas para mayores, se lleva 5,2 millones. Además, las expropiaciones de terrenos en el barrio de El Puente, en Langreo, el más afectado por los años de obras del soterramiento de vías, recibirán 3,7 millones. Aquí el objetivo a más largo plazo es construir vivienda pública, en el marco del nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI). Para Sotrondio además, se diseñan otras 35 viviendas para jóvenes (367.500 euros, de momento).

La segunda consejería más inversora es la de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, con 23,85 millones. Los principales proyectos, la carretera Caso-Infiesto (6,7 millones), la urbanización del soterramiento (5,1) o el saneamiento de Levinco a Cabañaquinta en Aller (1,67). Por su parte, Ciencia aportará 6,25 millones; Salud, 1,23; Medio Rural, 3,6 millones; Cultura, 2,85; Educación, 963.078 euros; Hacienda, 125.000 y Derechos Sociales, 63.256 euros de inversión.