San Martín combate la violencia digital con una campaña a través del comercio local

En el mes del 25N para la Eliminación de la Violencia de Género, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias están desarrollando la campaña ‘Comercio y Ciudadanía para la eliminación de la Violencia Digital’, con la participación de 44 comercios del municipio, que se prolongará hasta el próximo 5 de diciembre.

A través de esta campaña “implicamos al comercio local como agente activo de sensibilización y cambio social respecto a un fenómeno en crecimiento como es la violencia digital”, señala la concejala de Igualdad, Gema Suárez. Con el propósito claro, tal y como añaden desde la Unión de Comerciantes, de “informar, prevenir y concienciar a la ciudadanía sobre las diferentes manifestaciones de la violencia digital, y ofrecer recursos de ayuda”.

¿Cómo se está haciendo? De manera muy participativa, a través de un juego de “trivial” con preguntas y un decálogo informativo. “Los clientes participan en la campaña respondiendo a seis preguntas sobre igualdad y violencia digital, diseñadas con un enfoque divulgativo; y solo por participar entran en un sorteo de seis cestas con productos del comercio”, explica el concejal de Comercio, Arturo Fernández. Ante todo, la campaña busca “concienciar y sensibilizar a la ciudadanía”, razona Gema Suárez.

Presentación de la campaña. / LNE

Para ello, “entregamos a la clientela un folleto con un decálogo de buenas prácticas con mensajes sencillos sobre cómo prevenir, detectar y actuar ante la violencia digital, y de rechazo a la violencia digital”, explica la edil Igualdad. Sobran las razones para condenar y rechazar la violencia digital. “Decimos no a la violencia digital, porque también duele, porque no es una broma, porque afecta a la privacidad de las personas o porque el control no es amor, entre otros muchos motivos”, apostilla Suárez.

Por otro lado, en cada establecimiento participante se ha colocado un soporte tipo cartón pluma, con el lema ‘Comercio y Ciudadanía contra la Violencia Digital’, donde los clientes están escribiendo mensajes de apoyo y/o compromiso frente a esta nueva modalidad de violencia de género que han encontrado calado en las redes sociales y en los entornos digitales.