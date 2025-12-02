San Martín combate la violencia digital con una campaña a través del comercio local
Comercio y ciudadanía, unidos por la eliminación de la violencia de género
La Concejalía de Igualdad desarrolla una acción para sensibilizar sobre la violencia digital
A. Algueró
En el mes del 25N para la Eliminación de la Violencia de Género, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias están desarrollando la campaña ‘Comercio y Ciudadanía para la eliminación de la Violencia Digital’, con la participación de 44 comercios del municipio, que se prolongará hasta el próximo 5 de diciembre.
A través de esta campaña “implicamos al comercio local como agente activo de sensibilización y cambio social respecto a un fenómeno en crecimiento como es la violencia digital”, señala la concejala de Igualdad, Gema Suárez. Con el propósito claro, tal y como añaden desde la Unión de Comerciantes, de “informar, prevenir y concienciar a la ciudadanía sobre las diferentes manifestaciones de la violencia digital, y ofrecer recursos de ayuda”.
¿Cómo se está haciendo? De manera muy participativa, a través de un juego de “trivial” con preguntas y un decálogo informativo. “Los clientes participan en la campaña respondiendo a seis preguntas sobre igualdad y violencia digital, diseñadas con un enfoque divulgativo; y solo por participar entran en un sorteo de seis cestas con productos del comercio”, explica el concejal de Comercio, Arturo Fernández. Ante todo, la campaña busca “concienciar y sensibilizar a la ciudadanía”, razona Gema Suárez.
Para ello, “entregamos a la clientela un folleto con un decálogo de buenas prácticas con mensajes sencillos sobre cómo prevenir, detectar y actuar ante la violencia digital, y de rechazo a la violencia digital”, explica la edil Igualdad. Sobran las razones para condenar y rechazar la violencia digital. “Decimos no a la violencia digital, porque también duele, porque no es una broma, porque afecta a la privacidad de las personas o porque el control no es amor, entre otros muchos motivos”, apostilla Suárez.
Por otro lado, en cada establecimiento participante se ha colocado un soporte tipo cartón pluma, con el lema ‘Comercio y Ciudadanía contra la Violencia Digital’, donde los clientes están escribiendo mensajes de apoyo y/o compromiso frente a esta nueva modalidad de violencia de género que han encontrado calado en las redes sociales y en los entornos digitales.
10 razones para decir NO a la violencia digital
1. Porque también duele. La violencia digital causa daño real: humillación, aislamiento y miedo
2. Porque no es «solo una broma». El acoso online, los memes ofensivos o los reenvíos sin permiso, perpetúan la violencia.
3. Porque la privacidad es un derecho. Nadie tiene derecho a controlar tus redes, tus contraseñas o tus conversaciones.
4. Porque el control no es amor. Revisar el móvil de tu pareja o exigir ubicación es una forma de violencia.
5. Porque cada clic cuenta. No compartas, no difundas, no participes en la humillación digital.
6. Porque todos podemos ser víctimas. Mujeres, adolescentes, mayores... la violencia digital no tiene edad.
7. Porque el silencio protege al agresor. Denunciar y pedir ayuda es el primer paso para frenar la violencia.
8. Porque pedir ayuda es fortaleza, no debilidad. Reconocer que algo no va bien y buscar apoyo demuestra valentía.
9. Porque el comercio también educa. Los escaparates son espacios de compromiso y de mensajes positivos.
10. Porque la red puede ser un lugar seguro. Si nos implicamos todos, internet también puede ser un espacio de respeto y convivencia.
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo
- El lobo, de paseo por Felechosa, en Aller: los vecinos espantan al animal en pleno pueblo
- Los 'olfateadores' de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón
- El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones
- Turón encuentra el pote asturiano 'perfecto', con 'buen compango y poca faba': este es el restaurante vencedor en el emblemático concurso culinario