El valle de Santa Bárbara homenajea a trece de sus vecinos con motivo de la fiesta de la minería
Los actos del 4 de diciembre comenzarán con la procesión desde el Prau Molín, a mediodía
El valle de Santa Bárbara, en San Martín del Rey Aurelio, ya está listo para celebrar la festividad de la patrona de los mineros este 4 de diciembre. Con la organización de la Asociación de Festejos San Bartolomé-El Pote, habrá procesión, misa y un homenaje a los mineros de la zona, nacidos todos ellos antes del 1 de enero de 1942, trece pesonas en total.
Tal y como informaron desde la organización, la festividad minera en Santa Bárbara comenzará a las 12.00 horas, con la salida de la Virgen desde la bocamina del Prau Molín, situada en el pueblo de La Cruz. La procesión se dirigirá entonces hacia la iglesia parroquial, situada en la carretera Sotrondio-Figaredo, en su kilómetro 3. Allí se celebrará la misa solemne, que comenzará sobre las 12.30, aproximadamente.
Homenajeados
A continuación, otro de los actos tradicionales de Santa Bárbara, la entrega de galardones a los homenajeados este 2025. Serán un total de 13 personas: José Antonio Pérez Pérez; Alfredo Iglesias Ordiz; Benjamín Bernardo González; Manuel Aquilino García Peláez; José Antonio Robledal Fernández; José Luis López Camblor; Olegario González Rozada; Julio Buelga Ordiz; Constantino Llaneza Martínez; Víctor Carrio Iglesias; José Manuel González González "Cholo"; Laudelino Bernardo González y Vicente Fernández González.
Tras el homenaje, la fiesta seguirá con la tradicional "puya'l ramu".
En el canal de Youtube de la asociación se han realizado 13 entrevistas, una a cada uno de los homenajeados, en las que cuentan sus experiencias en la mina.
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo
- El lobo, de paseo por Felechosa, en Aller: los vecinos espantan al animal en pleno pueblo
- Los 'olfateadores' de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón
- El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones
- Turón encuentra el pote asturiano 'perfecto', con 'buen compango y poca faba': este es el restaurante vencedor en el emblemático concurso culinario