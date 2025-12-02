El valle de Santa Bárbara homenajea a trece de sus vecinos con motivo de la fiesta de la minería

El valle de Santa Bárbara, en San Martín del Rey Aurelio, ya está listo para celebrar la festividad de la patrona de los mineros este 4 de diciembre. Con la organización de la Asociación de Festejos San Bartolomé-El Pote, habrá procesión, misa y un homenaje a los mineros de la zona, nacidos todos ellos antes del 1 de enero de 1942, trece pesonas en total.

Tal y como informaron desde la organización, la festividad minera en Santa Bárbara comenzará a las 12.00 horas, con la salida de la Virgen desde la bocamina del Prau Molín, situada en el pueblo de La Cruz. La procesión se dirigirá entonces hacia la iglesia parroquial, situada en la carretera Sotrondio-Figaredo, en su kilómetro 3. Allí se celebrará la misa solemne, que comenzará sobre las 12.30, aproximadamente.

Homenajeados

A continuación, otro de los actos tradicionales de Santa Bárbara, la entrega de galardones a los homenajeados este 2025. Serán un total de 13 personas: José Antonio Pérez Pérez; Alfredo Iglesias Ordiz; Benjamín Bernardo González; Manuel Aquilino García Peláez; José Antonio Robledal Fernández; José Luis López Camblor; Olegario González Rozada; Julio Buelga Ordiz; Constantino Llaneza Martínez; Víctor Carrio Iglesias; José Manuel González González "Cholo"; Laudelino Bernardo González y Vicente Fernández González.

Tras el homenaje, la fiesta seguirá con la tradicional "puya'l ramu".

En el canal de Youtube de la asociación se han realizado 13 entrevistas, una a cada uno de los homenajeados, en las que cuentan sus experiencias en la mina.