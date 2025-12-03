Alarma en Langreo por un aparatoso incendio en la plaza de abastos de Ciaño

Un aparatoso incendio ha causado la alarma la tarde de este miércoles en Ciaño, concretamente en la plaza de abastos, situada en el centro de este distrito langreano.

Según las primeras investigaciones el fuego se habría originado en el motor de un refrigerador y no se extendió más allá de las instalaciones, algo importante teniendo en cuenta que el edificio anexo a la plaza de abastos es el centro de salud de la localidad.

Incendio en la plaza de abastos de Ciaño, en Langreo / J.T.

El concejal de Urbanismo y teniente de alcalde de Langreo, José Antonio Cases, se trasladó inmediatamente al lugar donde actuaron efectivos de Bomberos de Asturias, Policía Local y Policía Nacional.

El fuego ocasionó una intensa humareda en el interior de la plaza y salió por las ventanas superiores provocando una gran columna de humo negro.

Bomberos en el incendio de la plaza de abastos de Ciaño / J.T.

Daños

En el siniestro no hubo que lamentar daños personales pero las pérdidas materiales podrían ser importantes. A falta de una valoración, en el mercado se venden principalmente productos perecederos como carne, frutas y verduras o pescado. Además, el incendio se ha producido en fechas cercanas a la Navidad, cuando los comerciantes ya tienen mucha mercancía para vender en los próximos días.