Alerta por el grave deterioro del Polideportivo de Sotiello

Vox demanda una actuación urgente tras el derrumbe de una pared en una sala de usos múltiples

Estado de la pared dañada.

Estado de la pared dañada. / Foto cedida a LNE

David Montañés

Sotiello (Alller)

El grupo municipal de Vox en Aller ha denunciado el “grave deterioro estructural” del polideportivo de Sotiello, unas instalaciones deportivas que, según aseguran, presentan múltiples deficiencias que ponen en riesgo la seguridad y la salud de los usuarios. La formación señala que las quejas vecinales se han multiplicado en los últimos meses debido al progresivo abandono del edificio.

Entre los problemas detectados, Vox cita malos olores procedentes de las tuberías, el deterioro del pavimento, la caída de azulejos, deficiencias en las duchas y en el cuadro eléctrico, así como humedades severas provocadas por goteras. Estas incidencias, afirma el partido, provocan que el polideportivo “no cumpla las condiciones mínimas de higiene y seguridad exigibles en un equipamiento público”.

Comisión de Deportes

La formación recuerda que ha reiterado sus advertencias al equipo de gobierno local en las comisiones de Deportes, solicitando que se programen obras de mantenimiento y mejora. Sin embargo, denuncian que la ausencia de actuaciones ha permitido que la situación se agrave. Como ejemplo, mencionan el derrumbe reciente de una pared en la sala de usos múltiples, un incidente que, a su juicio, “evidencia el riesgo al que se expone a los usuarios”.

Instalaciones muy utilizadas

Ante este escenario, VOX exige al Ayuntamiento que impulse con carácter urgente un plan de obras para acondicionar y garantizar la seguridad del polideportivo. La formación insiste en que las instalaciones son utilizadas diariamente por vecinos de diferentes edades y disciplinas deportivas, por lo que “no es admisible que permanezcan en un estado tan precario”.

Desde el partido confían en que el gobierno local adopte medidas inmediatas “antes de que ocurra un incidente mayor”, y advierten de que continuarán reclamando soluciones “hasta que el polideportivo reúna las condiciones que merece la ciudadanía de Aller”.

