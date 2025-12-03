Arte hecho desde el cuidado: Moreda acoge una exposición creada por usuarias de la residencia de Felechosa

La Casa de Cultura de Moreda (Aller) acogió este miércoles, 3 de diciembre la inauguración de la exposición “Arte, memoria y cuidados en comunidad”, un proyecto impulsado por el Laboratorio CECOEC y protagonizado por usuarias de la Residencia Spa de Felechosa (Montepío de la Minería). La muestra reúne una selección de trabajos artísticos que reivindican la memoria compartida de las personas mayores y su conexión con el entorno social que las rodea.

Espacio de encuentro y memoria

El objetivo de esta iniciativa, según explican sus promotores, “es conservar y devolver a la comunidad la memoria de toda una generación, favoreciendo un espacio de encuentro entre edades y sensibilidades distintas”. Las obras, creadas desde el ámbito del cuidado y el acompañamiento, ponen en valor la experiencia vital de las residentes, transformada aquí en expresión artística y reflexión colectiva.

La inauguración

El acto inaugural contó con una amplia representación institucional y cultural. Participarán Elena Zapico, concejala de Turismo, Industria, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Aller; Almudena Cueto, responsable de la Oficina CECOEC; el artista Juan Falcón; Lucía Falcón, comisaria de la exposición; Benigno Tomé, director de la residencia Spa de Felechosa; y varias autoras de las obras, que explicaron en primera persona el significado de sus creaciones.

Apoyo del Ayuntamiento de Aller

La exposición cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Aller, que ha cedido el espacio y facilitado el acercamiento del proyecto a la comunidad local. Desde el Consistorio destacan el valor social de la muestra, que no solo exhibe piezas artísticas, “ sino que reivindica el papel de las personas mayores como depositarias de conocimiento, memoria y cultura”.

“Arte, memoria y cuidados en comunidad” permanecerá abierta al público tras su inauguración, ofreciendo la oportunidad de conocer un proyecto” donde el arte se convierte en herramienta de vínculo, reconocimiento y participación social”. Una invitación a reflexionar sobre el valor de cuidar y escuchar a quienes sostienen la memoria del territorio.