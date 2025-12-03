Charla en Langreo sobre el "Patronato de Protección a la Mujer" del franquismo

La Casa de Cultura de La Felguera acogió este martes la charla "El patronato de protección a la mujer (violencias franquistas)" que congregó a tres mujeres que fueron víctimas de este organismo. "El Patronato de la Mujer era una institución franquista que trataba de salvaguardar el modelo de mujer católica, sumisa y madre ejemplar que proponía el régimen, un control que ejercieron con gran represión y violencia contra las mujeres que no se ajustaban a su patrón. Se practicaba por lo general a través de reformatorios y órdenes religiosas, una opresión patriarcal en la sombra y que hay que visibilizar", señalaron representantes de IU y el PCE de Langreo, encargados de la organización del acto.

Participaron en la charla Loli Gómez Benito, Paca Blanco y Consuelo García del Cid. Esta última, además de víctima de la institución, es escritora, investigadora y activista social. El acto estuvo moderado por Ana Blanco y contó con la aportación musical de Silvia Joyanes y Maite Rozada.