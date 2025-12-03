Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El chef José Andrés comparte la receta de lentejas que le hacía su madre cuando era niño: “Pimentón ahumado y un poco de vinagre de jerez en el plato”

El mierense cocina cada viernes en su casa de Estados Unidos el guiso que solía comer junto a sus tres hermanos

Valeria Montero

Las lentejas no pueden faltar en el invierno. Son uno de esos guisos que alimentan cuerpo y alma. El chef asturiano José Andrés, que ahora vive en Estados Unidos, no ha dejado de cocinar para los suyos este plato que le hacía su madre a él y sus tres hermanos. “Es un sabor a hogar”, comenta.

¿Cuál es la clave de la receta de José Andrés y su madre? “Asegúrate de usar lentejas secas, no enlatadas. Quieres que las lentejas absorban todos los nutrientes vegetales mientras se cocinan”, explica el chef a sus seguidores.

El chef cocina lentejas cada viernes. Es un tipo de comida “sencilla y humilde” que le lleva a la infancia. “En España, todos comemos guiso de lentejas de pequeños; es como nuestra sopa de pollo, y cada familia lo prepara de forma diferente. A principios de mes, mi madre solía tener chorizo y morcillas para darle sabor. Más adelante, cuando el dinero escaseaba, añadía las verduras que encontraba en casa”, rememora.

El toque final

La madre de José Andrés hacía puré las verudas y las lentejas para hacer un estofado. José Andrés tritura las verduras, pero deja las lentejas enteras. Para él la clave está en condimentar a tu gusto. Sus básicos: pimentón ahumado español y “un poco de vinagre de jerez a cada plato”.

El chef mierense comparte la receta al completo, que incluye la lista de ingredientes para 6-8 personas:

  • 1 bolsa de 16 onzas de lentejas marrones, enjuagadas y escurridas
  • 1 tomate grande
  • 1 cebolla roja mediana, pelada
  • 1 puerro, recortado y lavado
  • 3 costillas de apio, recortadas
  • 1 cabeza pequeña de ajo
  • 5 zanahorias medianas, peladas y recortadas, divididas
  • 3/4 taza de aceite de oliva virgen extra, preferiblemente español
  • 1 cebolla blanca grande, finamente picada
  • 2 cucharadas de pimentón (pimentón ahumado español)… o más si lo desea
  • 4 papas pequeñas, peladas y cortadas en cubos de 1/2 pulgada
  • Sal kosher
  • Vinagre de jerez (opcional)

El consejo de José Andrés a todos los hogares del mundo entero: "siempre deberías tener algunas en tu despensa para preparar una comida fácil y nutritiva para tu familia".

