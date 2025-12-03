Cuenta atrás para la Brigada Minera: los alcaldes presionan a Hunosa para alcanzar un acuerdo que evite su desaparición

Pasan los días y el futuro de la Brigada de Salvamento Minero sigue teñido de incertidumbre. En la mañana de este miércoles, el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, aseguraba que la compañía "sigue trabajando para desbloquear el conflicto", pero unas horas después los propios brigadistas rebajaban el optimismo para señalar que aún "no hay nada en firme" que lleve a pensar en una solución. Queda poco tiempo para que se produzca. Los 19 rescatadores, a quienes se adeudan un total de 9.000 horas extra, harán efectiva su renuncia al puesto el próximo domingo, con lo que la Brigada quedaría sin personal.

Los brigadistas recibieron en la víspera de Santa Bárbara el apoyo de unas 250 personas, en una concentración convocada por los alcaldes mineros para instar a Hunosa a alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad del centenario equipo de rescate. Estuvieron representantes de 18 concejos carboneros asturianos (entre ellos los diez alcaldes de las Cuencas: Langreo, Mieres, Morcín, Riosa, Caso, Sobrescobio, Laviana, San Martín, Lena y Aller), además de dirigentes sindicales y líderes políticos como el consejero de Ordenación del Territorio y coordinador regional de IU, Ovidio Zapico; el presidente del PP, Álvaro Queipo; y el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares.

Portavoz de los regidores

El alcalde de Morcín, Mino García, tomó la palabra en nombre de los alcaldes. "Estamos aquí como consecuencia del riesgo que vemos del futuro de la Brigada. Ahora mismo hay un problema puntual, que es el impago de unas horas extraordinarias, pero nosotros, como representantes de la sociedad civil, tememos que esto sea algo que vaya más allá. Que realmente lo que se está pretendiendo de alguna manera es poner en riesgo lo que es la Brigada de Salvamento".

Aludió García al 7 de diciembre, fecha en la que expira el plazo dado por los brigadistas para hacer efectiva su renuncia. "Estaríamos hablando de una situación peligrosa, esperemos que no ocurra ningún incidente ni accidente. Creemos que es el momento para dar un paso al frente y sobre todo exigir a la dirección de Hunosa que de alguna manera reconduzca el modelo de relaciones laborales que nos están trasladando. Venimos a demandar que este cuerpo de élite, igual que existen otros en el marco del país, tenga un tratamiento similar. No vaya a ser que alguien tenga la tentación de que, con la reducción de minería, al final lo que se esté planteando es la desaparición de este cuerpo".

Mazazo

El alcalde de Morcín indicó que "a nivel humano, la desaparición de la Brigada sería un gran mazazo, no solamente para los mineros, para los que fuimos mineros, sino para toda la familia minera y para las Cuencas. Es algo muy nuestro porque salvaron muchas vidas, recuperaron muchos cuerpos y en ocasiones expusieron su vida por intentar salvarla de los demás. Estaríamos encantados de que haya una solución lo más rápido posible, y sobre todo que el día 7 no ocurra, que en este momento nadie desea, que es el abandono de los trabajadores de la Brigada".

Brigadistas

Oliver Suárez, portavoz de los brigadistas, aseguró, por su parte, que "estamos aquí por un incumplimiento en un funcionamiento que teníamos acordado con la empresa. Hunosa, de manera unilateral, rompió el acuerdo de funcionamiento que teníamos. En varias ocasiones intentamos reconducir la situación; no hubo manera y tuvimos que ir tensando un poco e ir poniendo una fecha límite".

Sobre un posible acuerdo, apuntó que "a día de hoy, hasta ahora mismo, no sabemos nada. No tenemos ningún dato que sea real, no tenemos nada en firme y las buenas palabras ya no sirven. Creemos y queremos pensar que verdaderamente están trabajando en ello. El día 7, si no hay algo sólido, algo en firme, algo que justifique de verdad una solución al problema, se hará efectiva la renuncia. Nos duele el tener que llegar a este extremo, pero no queda otra ya".

PP

El Presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, expresó en la concentración su "firme respaldo" a los miembros de la Brigada de Salvamento Minero. "Están reclamando lo que es de justicia. Hunosa está cometiendo un grave error intentando recortar lo que les pertenece, que son las horas trabajadas, porque era necesario que las trabajasen".

Añadió Queipo que "el servicio que prestan, y lo hemos visto desgraciadamente en los últimos días, no puede ser objeto para escatimar en dinero o en horas extra pagadas bajo ningún concepto. La Brigada tiene que seguir existiendo, es un patrimonio de Asturias que hay que cuidar. Tienen que ganar esta batalla".

Foro

Por su parte, el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, destacó que la Brigada es un "emblema" de Asturias y subrayó su papel "esencial" en múltiples actuaciones de emergencia, dentro y fuera del ámbito minero.

Reclamó al Gobierno de España y a Hunosa que encuentren una solución para garantizar el futuro de la Brigada y criticó la "ausencia" del presidente de Hunosa, Enrique Fernández, señalando que resulta "especialmente dolorosa" por tratarse de un exalcalde de un concejo minero y exconsejero de Industria. Concluyó Pumares cuestionando "dónde está el presidente de Hunosa" y "por qué no está aquí dando la cara en defensa de la Brigada".