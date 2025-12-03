Enrique Fernández, en un acto de Santa Bárbara sin los sindicatos mineros: "La sociedad y Hunosa tienen una deuda con la Brigada de Salvamento"

"A día de hoy la sociedad tiene una deuda con la Brigada de Salvamento Minero, y Hunosa también, en nuestro caso financiera". Lo aseguró este miércoles el presidente de la compañía, Enrique Fernández, en el acto de entrega de las medallas a la antigüedad Santa Bárbara, que la compañía concede anualmente a sus trabajadores más veteranos.

A pocas horas de la gran manifestación que se celebrará en Langreo y que ha sido convocada por todos los ayuntamientos de las cuencas del Caudal y del Nalón, Fernández afirmó que Hunosa "sigue trabajando para desbloquear el conflicto". La empresa les debe 9.000 horas extra a los 19 brigadistas que componen el equipo de rescate y que han anunciado que dejarán el puesto el próximo domingo. "Confiamos en llegar a un acuerdo para seguir contando con este cuerpo tan apreciado", insistió Fernández.

Ardines

El presidente de Hunosa respondía así a las peticiones de los que le habían precedido en el uso de la palabra. El primero fue el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, uno de los convocantes de la manifestación. Ardines es amigo de Fernández y fue su jefe de gabinete en la consejería de Industria. Tras advertir que las fiestas también deben tener carácter reivindicativo, el alcalde aseguró que la brigada "es un orgullo para Asturias" y por tanto "el Ayuntamiento de San Martín está con la brigada". Ardines se mostró "convencido de la voluntad de Hunosa de encontrar una solución" y pidió a la empresa y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), su accionista universal, "que estén a la altura".

Borja Sánchez

Tras el alcalde intervino en consejero de Ciencia del Principado, Borja Sánchez, de Laviana y muy unido a la cuenca del Nalón. Sánchez también se mostró "seguro de que las negociaciones van a llegar a buen puerto" y defendió que "el trabajo y la profesionalidad de la Brigada de Salvamento Minero está fuera de toda duda".

Sin los sindicatos

El conflicto de los brigadistas con Hunosa y la tensa negociación del plan de empresa de la compañía, que debe marcar las líneas de futuro de lo que fue una empresa hullera y ahora es una compañía energética, fue también la causa para que los sindicatos SOMA-FITAG-UGT y CC OO, no acudiesen al acto de Santa Bárbara celebrado en el Pozo Sotón, en El Entrego.

Es el segundo año seguido que las centrales no acuden al acto. Una ausencia con la que se quiere poner de relieve y "denunciar el modelo actual de relaciones laborales instaurado por la Presidencia de Hunosa, que es completamene intolerable e inaceptable".

En una carta enviada a los trabajadores, los sindicatos recalcan que la "interlocución" con Fernández "es inexistente desde hace un año, momento en el que la SEPI rechazó el principio de acuerdo" al que habían llegado centrales y Hunosa. "Simula un clima de normalidad", cuando "se está poniendo en peligro el futuro de una institución centenaria como es la Brigada. Estamos cansados de demagogia barata".