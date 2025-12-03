Fuga de agua en Sama al picar una máquina una tubería en las inmediaciones del tanatorio

Fuga de agua en Langreo. La rotura involuntaria de una tubería (como consecuencia de los trabajos de mejora de la red eléctrica que se vienen desarrollando en el concejo) ha provocado la salida de agua a la calzada en la calle Torre de Abajo, en Sama, indicó el gobierno local. La incidencia ha tenido lugar en las inmediaciones del tanatorio.

La zona afectada por la incidencia. / .

En Langreo se han venido desarrollando en los últimos días trabajos, impulsados por la sociedad estatal Red.es, de mejora y ampliación de la red eléctrica. Responsables del gobierno local señalaron a finales de octubre que habían recibido quejas verbales por parte de vecinos de La Felguera sobre cómo se estaba ejecutando la obra. Aludieron entonces a la deficiente señalización y al tránsito de volquetes a una velocidad inadecuada.

Escape de gas

En abril, se produjo otra incidencia en Sama por otra obra, en este caso la reurbanización de la plaza La Salve. Los hechos ocurrieron cuando, por causas que se desconocen, las máquinas acabaron picando en una tubería de gas, provocando un escape de grandes dimensiones. Hasta el lugar de los hechos acudieron bomberos y policía. Debido a lo ocurrido, se cortó el tráfico en esta zona de Sama, desviándose por el Corredor del Nalón.

Vehículos en el tramo afectado por las obras. / LNE

Pese a que no hubo desalojos, los vecinos estuvieron confinados en sus casas durante unas dos horas y también quedó cortado el tráfico en la avenida Constitución, la principal arteria de Sama.