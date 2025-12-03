La Mesa de la Nieve exige al Principado las inversiones pendientes en Pajares y mejoras inmediatas en la gestión de la estación de esquí

El colectivo de usuarios de la estación de Valgrande-Pajares ha vuelto a mostrar su malestar con la situación del complejo invernal. Ante las primeras averías de la temporada de esquí, "queremos levantar la voz para denunciar las averías que lamentablemente condicionarán la temporada". Exigen al Principado mejoras inmediatas en la gestión de la estación y que se concreten, "de una vez" las inversiones para modernizar el complejo: hay 1,4 millones consignados en los presupuestos regionales de este año, pero "son 7 millones los recogidos en el proyecto. Están lejos de llegar al total necesario para completarlo".

En un comunicado conjunto, "los concesionarios de Valgrande Pajares, clubes de esquí, la Asociación de vecinos del Brañillín, la Asociación de turismo de la Montaña Central, y en general los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo, integrados en la Mesa de la Nieve, nos congratulamos del temprano inicio de la temporada". Pero "una vez más, queremos alzar la voz para denunciar las averías que lamentablemente condicionarán la temporada".

Motivos

Unas averías, recalcan, "motivadas por la falta de diligencia en unas ocasiones, y por una absoluta falta de inversión en mantenimiento por otro lado". "Lo que debió ser un arranque de temporada exitoso con sol y nieve en excelente estado", subrayaron, "quedó condicionado por numerosas averías. El primer día de temporada no funcionó el telesilla Brañillín que da servicio a los esquiadores principiantes. Lo más sorprendente es que la avería se conocía desde días antes y nada se hizo por tenerlo solucionado el día de la apertura". Las incidencias "no quedaron ahí, en el segundo día de temporada la operación de salida de las cabinas resultó fallida" por lo que "hubo que repetirla, ocasionando un retraso en la apertura. A mayor agravamiento en el día de hoy se ha repetido una nueva avería en la silla de principiantes, dejando colgados a numerosos esquiadores con temperaturas bajo cero y durante más de media hora". Todo ello, afirman, "sin que el director de la estación fuese informado".

Sin refuerzos

Asegura el colectivo que, además, en este inicio de temporada "no contaron con la presencia del nuevo director técnico, que supuestamente fue contratado para reforzar la plantilla y resolver todos los problemas de gestión de personal que están afectando gravemente al complejo". Si bien este director técnico se encontraba estos primeros días de descanso, sí que se encontraban en la estación el director y el jefe de explotación. "Vuelve a sorprender que el modelo de gestión de Valgrande Pajares sufra este tipo de situaciones", recalcan.

Denuncian también que "a día de hoy, la balsa de nieve sigue sin repararse y que no hay noticias de que se haya contratado la reposición de una de las bombas que da servicio de nieve a la hoya de Cuitu Negru. Averías, sin duda, motivadas por no haber invertido ni un euro en los mantenimientos". "Cuando toda España", añaden, "con comunidades de diferentes signos políticos, está invirtiendo en las estaciones de esquí y de montaña como motores económicos de unos valles tan necesitados, en Asturias parece que las estaciones molestan. Cuando podrían aportar mucho para incrementar ese 9,5% que el turismo ya aporta al PIB de la región".

Sobre el proyecto de modernización de Valgrande, la Mesa de la Nieve recalca que "tenemos un bonito proyecto sobre la mesa para completar la fase I, proyecto de 7 millones de euros que se pudo iniciar en el 2024 financiado en un 70% por los fondos de transición justa. Sin embargo; el Gobierno del Principado de Asturias no ha sido capaz, hasta la fecha, de ejecutar ni un solo euro de los ya concedidos". Preocupa además que el presupuesto de 2026 incluya 1,4 millones para la iniciativa, "lejos de los 7 millones totales, necesarios para completarlo y apostar por el turismo de montaña todo el año".

Reunión

"Por todo lo expuesto", concluye el colectivo de usuarios, "hemos solicitado por registro una reunión urgente de la Mesa de la Nieve en pleno". Mientras tanto Valgrande Pajares está abierta "con nieve natural, pero sin poder producir y con averías continuas; languidece por la falta de inversión en mantenimiento, por el abandono del obsoleto sistema de nieve artificial, así como por la falta de anticipación y de gestión en la dirección general de deportes".