Segundo día de esquí, primeros problemas: media hora colgados en un telesilla de Pajares y "helados" a menos diez grados

Hace años que Valgrande-Pajares no tiene una temporada normal. Y esta tampoco lo iba a ser. El segundo día de apertura de las pistas de la estación lenense han comenzado los problemas y los perjudicados son, como siempre, los aficionados.

A primera hora de la mañana la estación anunciaba que abría con retraso. Un problema con el protocolo de apertura de la telecabina obligó parar el principal remonte de Valgrande-Pajares, y el más nuevo, y empezar de cero, lo que supuso el retraso de al menos media hora en la hora de apertura de las instalaciones. La telecabina es el remonte que da acceso a todo el área esquiable de Valgrande-Pajares.

Pero la cosa no quedó ahí. Una vez superada esa incidencia y con los esquiadores en la zona alta de la estación, el problema surgió en el telesilla Brañillín, el cuatriplaza de la Hoya del Cuitu Negru, que se paró. Algunos esquiadores quedaron "colgados" en la silla. "Estuvimos media hora con una sensación térmica de diez grados bajo cero. Nos quedamos helados", denunciaba uno de los usuarios que se quedó atrapado en el remonte. Precisamente ese telesilla es el que utilizan los esquiadores menos experimentados, en muchas ocasiones niños, ya que es la de la zona de iniciación.

Esta situación no es extraordinaria en las estaciones de esquí. No es raro que un telesilla se pare durante unos minutos, pero es sintomático que ocurra a primera hora del segundo día de apertura de la estación. Los operarios de Valgrande-Pajares se vieron obligados a utilizar un motor auxiliar del telesilla para que los usuarios pudiesen llegar a su destino.

La polémica persigue a la estación lenense. El pasado mes de noviembre, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes, Vanessa Gutiérrez anunció la incorporación de un director técnico a la estación, que asumirá la gestión del mantenimiento para mejorar la seguridad y el cumplimiento de normativas. “Se trata de un refuerzo fundamental para la plantilla, con la incorporación de un técnico con capacitación de ingeniero”, señalaba entonces. Parece que no ha sido solución, a juzgar por lo ocurrido el segundo día de apertura de las pistas.