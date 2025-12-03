La voz de Luis del Olmo prende la mecha festiva de Santa Bárbara en Mieres: "Estoy muy orgulloso de pregonar estas fiestas"

El tradicional barrenazu que establece el inicio de las fiestas de Santa Bárbara se ha visto este año reforzado en Mieres por la resonante voz del veterano periodista Luis del Olmo. La celebración arrancó este miércoles en el parque Jovellanos con un acto inaugural que congregó a numeroso público. Luis del Olmo apuntó que llegó a estudiar Ingeniería de Minas, "y uno de los programas de Protagonistas lo hicimos en un pozo minero". Natural de Ponferrada, se mostró "muy orgulloso de ser pregonero en esta tierra", minera como la suya. "Estoy muy agradecido a toda la gente que escuchó mis programas", añadió el periodista.

El alcalde, Manuel Ángel ÁLvarez, y otros miembros de la corporación municipal, así como representantes de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara —organizadora del programa— acudieron al acto inaugural. Tras este arranque, la ciudad afronta una semana dedicada a la cultura, la tradición minera, la gastronomía y la música.

Una programación variada hasta el domingo

Las fiestas de Santa Bárbara se prolongarán varios días, con un programa ameno y diverso que incluye actos para todos los públicos. La jornada del jueves estará marcada por la tradicional ofrenda floral en el Monumento al Minero, además del reparto del “bollu” para socios y la actuación del Dúo Reflejos por la tarde

Aunque el calendario completo recoge numerosas actividades, destacan aquellos eventos que combinan la memoria de la minería con el ocio y la participación ciudadana: verbenas populares, eventos musicales, actos culturales, así como las clásicas jornadas de fraternidad minera que evocan las raíces industriales del concejo.

Jornada del viernes

La actividad seguirá el viernes. Se abrirá el plazo para que los colaboradores con la fiesta recojan el bollu, en el mismo horario que la jornada anterior. La actuación del grupo "Blues Mood" (18:30 horas) animará la tarde, antes de la verbena nocturna con la orquesta "D’Cano" (23:00 horas).

Citas del sábado

El sábado 6 habrá varias actividades lúdicas y culturales, con especial cariño hacia los niños. La jornada comenzará con el torneo de ajedrez Santa Bárbara (10:00 horas), seguido de la sesión vermú. Los más pequeños podrán disfrutar de Cuentacuentos Balambambú (17:00 horas) y del teatro infantil "Los Pintores" (18:00 horas). La música de Susana Marrón pondrá ritmo a la tarde (19:00 horas), antes de la verbena a cargo de la orquesta "Dominó" (23:00 horas).