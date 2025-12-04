Abierto el plazo para optar a las ayudas del programa de "Madrugadores" en los colegios de Langreo

El Ayuntamiento de Langreo ha abierto el plazo de convocatoria de subvenciones dirigidas a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAS) para la puesta en marcha del programa de conciliación “Madrugadores” durante el curso escolar 2025-2026. El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el 26 de diciembre.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar la puesta en marcha o la continuidad de un servicio "fundamental para favorecer la conciliación familiar, escolar y laboral de las familias langreanas", explica el Ayuntamiento, "proporcionando atención temprana al alumnado antes del inicio del horario lectivo".

Las AMPAS interesadas deberán presentar su solicitud y la documentación requerida a través de cualquiera de las siguientes vías: Presencialmente, en el Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC), ubicado en la planta baja del Ayuntamiento de Langreo o en sede electrónica del Ayuntamiento de Langreo mediante identificación digital. Además, también podrá efectuarse la solicitud en cualquier otra Administración Pública adherida al Sistema de Interconexión de Registros.

Para más información, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento a través del teléfono 984 18 67 18.