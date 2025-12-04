Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abierto el plazo para optar a las ayudas del programa de "Madrugadores" en los colegios de Langreo

El colegio Gervasio Ramos en Langreo.

El colegio Gervasio Ramos en Langreo. / LNE

L. Díaz

Langreo

El Ayuntamiento de Langreo ha abierto el plazo de convocatoria de subvenciones dirigidas a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAS) para la puesta en marcha del programa de conciliación “Madrugadores” durante el curso escolar 2025-2026. El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el 26 de diciembre.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar la puesta en marcha o la continuidad de un servicio "fundamental para favorecer la conciliación familiar, escolar y laboral de las familias langreanas", explica el Ayuntamiento, "proporcionando atención temprana al alumnado antes del inicio del horario lectivo".

Las AMPAS interesadas deberán presentar su solicitud y la documentación requerida a través de cualquiera de las siguientes vías: Presencialmente, en el Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC), ubicado en la planta baja del Ayuntamiento de Langreo o en sede electrónica del Ayuntamiento de Langreo mediante identificación digital. Además, también podrá efectuarse la solicitud en cualquier otra Administración Pública adherida al Sistema de Interconexión de Registros.

Para más información, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento a través del teléfono 984 18 67 18.

Fin de la búsqueda: detienen en Langreo al atracador de la gasolinera de Gijón

Abierto el plazo para optar a las ayudas del programa de "Madrugadores" en los colegios de Langreo

Santa Bárbara estalla en reivindicaciones en el año más trágico de la minería asturiana del siglo XXI: clamor en Mieres por la seguridad y el futuro de la Brigada

La San Silvestre de San Martín crece en participación, hasta los 480 dorsales

Foro Asturias critica el proceso de contratación de la iluminación navideña en Laviana

Parece San Francisco, pero es España: así es "el Golden Gate leonés", el increíble puente de más de 600 metros y 220 tirantes que une Asturias con la Meseta

El PSOE de Langreo culpa del incierto futuro de la Brigada Minera a la "falta de planificación empresarial" de Hunosa y la SEPI

Lena, un presupuesto por aclamación: tras pactar con el PP, el gobierno local de IU también lo acuerda con PSOE y Compromisu

