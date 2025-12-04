Arranca el servicio de bus a las estaciones de esquí, estos son los recorridos y los horarios
El servicio se mantendrá hasta final de temporada, el 6 de abril de 2026
El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pone en marcha desde el sábado el servicio de transporte público hacia las dos estaciones de esquí asturianas: Valgrande-Pajares, en Lena, y Fuentes de Invierno en Aller,.
El transporte funcionará los fines de semana y festivos hasta el final de la temporada, el 6 de abril de 2026, y permitirá acceder a las instalaciones deportivas desde Gijón, Oviedo, Mieres del Camino y Pola de Lena. Por semana hay autobús entre Gijón y Pajares con salida a las 7.00 horas y regreso a las 18.20 horas. El pasado año, más de 2.200 personas utilizaron el transporte público para desplazarse a estos complejos.
Estos servicios, asegura el Principado, "refuerzan la apuesta del Gobierno de Asturias por una movilidad más sostenible mediante el uso del transporte público".
Horarios hacia Valgrande-Pajares
- Salidas desde Gijón: 7.30 y 14.30 horas.
- Paradas: Oviedo, Mieres del Camino, Pola de Lena y Pajares.
- Regreso desde la estación: 9.15 y 16.15 horas.
Horarios hacia Fuentes de Invierno
- Salidas desde Gijón: 7.00 y 13.30 horas.
- Salidas desde Oviedo: 7.30 y 14.00 horas.
- Paradas: Mieres del Camino, Collanzo y Felechosa.
- Llegadas a Fuentes: 8.35 y 15.05 horas.
- Regreso desde Fuentes: 9.00 y 16.30 horas
Suscríbete para seguir leyendo
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo
- El lobo, de paseo por Felechosa, en Aller: los vecinos espantan al animal en pleno pueblo
- Los 'olfateadores' de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón
- Segundo día de esquí, primeros problemas: media hora colgados en un telesilla de Pajares y 'helados' bajo cero
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Intentan asaltar una tienda y la Policía Nacional los pilla 'in fraganti': detenidos dos 'cacos' en Langreo