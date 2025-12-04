Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca el servicio de bus a las estaciones de esquí, estos son los recorridos y los horarios

El servicio se mantendrá hasta final de temporada, el 6 de abril de 2026

Esquiadores en Valgrande-Pajares el primer día de la temporada

Esquiadores en Valgrande-Pajares el primer día de la temporada / Fernando Rodríguez

David Orihuela

David Orihuela

Mieres

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pone en marcha desde el sábado el servicio de transporte público hacia las dos estaciones de esquí asturianas: Valgrande-Pajares, en Lena, y Fuentes de Invierno en Aller,.

El transporte funcionará los fines de semana y festivos hasta el final de la temporada, el 6 de abril de 2026, y permitirá acceder a las instalaciones deportivas desde Gijón, Oviedo, Mieres del Camino y Pola de Lena. Por semana hay autobús entre Gijón y Pajares con salida a las 7.00 horas y regreso a las 18.20 horas. El pasado año, más de 2.200 personas utilizaron el transporte público para desplazarse a estos complejos.

Estos servicios, asegura el Principado, "refuerzan la apuesta del Gobierno de Asturias por una movilidad más sostenible mediante el uso del transporte público".

Horarios hacia Valgrande-Pajares

  • Salidas desde Gijón: 7.30 y 14.30 horas.
  • Paradas: Oviedo, Mieres del Camino, Pola de Lena y Pajares.
  • Regreso desde la estación: 9.15 y 16.15 horas.

Horarios hacia Fuentes de Invierno

  • Salidas desde Gijón: 7.00 y 13.30 horas.
  • Salidas desde Oviedo: 7.30 y 14.00 horas.
  • Paradas: Mieres del Camino, Collanzo y Felechosa.
  • Llegadas a Fuentes: 8.35 y 15.05 horas.
  • Regreso desde Fuentes: 9.00 y 16.30 horas

