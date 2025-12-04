Arranca el servicio de bus a las estaciones de esquí, estos son los recorridos y los horarios

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pone en marcha desde el sábado el servicio de transporte público hacia las dos estaciones de esquí asturianas: Valgrande-Pajares, en Lena, y Fuentes de Invierno en Aller,.

El transporte funcionará los fines de semana y festivos hasta el final de la temporada, el 6 de abril de 2026, y permitirá acceder a las instalaciones deportivas desde Gijón, Oviedo, Mieres del Camino y Pola de Lena. Por semana hay autobús entre Gijón y Pajares con salida a las 7.00 horas y regreso a las 18.20 horas. El pasado año, más de 2.200 personas utilizaron el transporte público para desplazarse a estos complejos.

Estos servicios, asegura el Principado, "refuerzan la apuesta del Gobierno de Asturias por una movilidad más sostenible mediante el uso del transporte público".

Horarios hacia Valgrande-Pajares

Salidas desde Gijón: 7.30 y 14.30 horas.

Paradas: Oviedo, Mieres del Camino, Pola de Lena y Pajares.

Regreso desde la estación: 9.15 y 16.15 horas.

Horarios hacia Fuentes de Invierno