Aulas llenas y cerebros activos: así crece el programa de mayores en el campus de Mieres

El programa para Mayores de la Universidad de Oviedo —PUMUO— cumple su octavo año en el campus de Mieres, con una cifra de matriculados (unos sesenta) que ya triplica a la de su inicio. Desde la puesta en marcha de la sede local, en el curso 2018-2019, el programa ha experimentado una evolución constante, estabilizándose la participación por encima de las sesenta matrículas.

Formación universitaria para mayores de 50 años

El PUMUO está diseñado para personas mayores de 50 años interesadas en ampliar sus conocimientos. Los perfiles van desde quienes no tuvieron acceso a la universidad en su momento hasta aquellos que desean completar o actualizar su formación.

El plan ofrece un itinerario formativo de cinco años académicos, con asignaturas comunes, talleres optativos y actividades culturales de libre elección. Sus contenidos abarcan cuatro grandes bloques: Humanidades; Ciencias Jurídico-Sociales; Ciencias de la Salud y de la Vida; y Ciencia y Tecnología.

Una oferta académica diversa y dinámica

La variedad es una de las señas de identidad del programa. En el curso 2024-2025 se impartió la asignatura «Los 50+ financieros: finanzas personales y salud financiera en la madurez», orientada a gestionar ahorro, inversión, créditos y derechos del inversor.

Se trató de un curso de 15 sesiones que incluyó una visita a la sucursal del Banco de España en Oviedo, permitiendo a los estudiantes conocer sobre el terreno el funcionamiento de la institución.

El apoyo municipal, clave para el crecimiento

El gobierno local destaca que el crecimiento del programa confirma el éxito de “una apuesta que está siendo de gran utilidad para la ciudadanía”. La coparticipación del Ayuntamiento —con una aportación anual de 15.000 euros mediante convenio con la Universidad— ha sido fundamental para consolidar la sede y extender su alcance.

Alumnos del programa para mayores del campus de Mieres, durante la visita al aula de geotermia. / Foto cedida a LNE

Aprender fuera del aula: visita al Pozo Barredo

Pero el PUMUO no se limita al aula. Recientemente, el alumnado participó en una visita a las instalaciones del aula de energía geotérmica del Pozo Barredo, ubicadas en el edificio de invstigación del propio campus.

Los participantes conocieron una iniciativa que aprovecha el agua de mina como fuente de energía limpia, un proyecto que simboliza la transición del municipio desde su pasado minero hacia modelos sostenibles.

Una red de calor pionera en Asturias

El proyecto geotérmico impulsado por Hunosa convierte al Pozo Barredo en una red de calor pionera. Suministra calefacción y agua caliente a varios edificios del campus, además del nuevo hospital comarcal y otros equipamientos públicos. Su expansión continúa en el centro urbano de Mieres, con el objetivo de reducir de manera drástica el consumo energético y las emisiones de CO₂.

“Una oportunidad para mantener el cerebro activo”

«Este tipo de iniciativas son muy instructivas y nos permiten conocer mejor nuestro entorno. El PUMUO es una gran oportunidad para dar respuesta a las demandas de conocimiento que todos tenemos, manteniendo el cerebro activo y tejiendo una red de amistades», explican los portavoces del aula en Mieres.

Un valor social creciente

El crecimiento continuo del PUMUO evidencia su alto valor social. Los alumnos aseguran que no solo es una vía para seguir aprendiendo en la madurez, sino también para fortalecer la cohesión comunitaria, fomentar el envejecimiento activo y aprovechar recursos locales —desde la historia minera hasta los nuevos proyectos de energía sostenible— para generar experiencias formativas ricas y con sentido.

Con la matrícula para el curso 2025-2026 ya abierta, la comunidad educativa del programa lanza una invitación clara: nunca es tarde para volver a la universidad.