Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego

La primera compañía asentada en el área empresarial de Talleres de Santa Ana, en El Entrego, abrirá al público el próximo martes, 9 de diciembre, generando dieciocho nuevos empleos en el concejo de San Martín del Rey Aurelio. Supermercados Masymas (Hijos de Luis Rodríguez) pondrá en funcionamiento una nueva tienda, la cuarta con la que cuenta en la comarca del valle del Nalón, un espacio que cuenta con 1.322 metros cuadrados construidos, con 750 de ellos dedicados a la venta al público.

Masymas adquirió 3.548 metros cuadrados en el frente que da a la avenida de Oviedo de El Entrego, en el tercer polígono empresarial desarrollado por Hunosa en el valle, tras los de El Cadavíu y Modesta (estos en Langreo). “Este supermercado es la tercera apertura de 2025 y la segunda en el Valle del Nalón en este mismo año, lo que demuestra nuestra apuesta por la zona”, aseguró Pelayo Pulgar Olay, director de Expansión y Desarrollo de Hijos de Luis Rodríguez. La cadena abrió en Pola de Laviana el 11 de marzo de este año.

Los planes de la empresa pública Hunosa con el área empresarial de Talleres de Santa Ana variaron al conocer el interés de Masymas por instalarse en la zona. La intención inicial era esperar a vender las parcelas de la subfase 1 antes de urbanizar el resto de terrenos de esa fase.

Mejoras en eficiencia energética

Pero el interés de la empresa de alimentación por abrir una nueva tienda en la zona colindante a la avenida de Oviedo, que estaría en la subfase II, desembocó en un cambio de programación. Finalmente, ese solar, el más próximo al edificio tecnológico del pozo Entrego, será el primero que albergue actividad, ya desde el próximo martes día 9.

El supermercado, que es el número 54 de los que tiene la cadena en Asturias, incorpora mejoras en eficiencia energética, como los sistemas led de alta eficiencia en la iluminación. Tiene, también, un control domótico de gestión remota de la nave. Calcula la empresa que todas las medidas implantadas harán posible una disminución del 39% en la potencia respecto a otras instalaciones. Su construcción ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros.

Masymas ofrecerá a sus clientes, para celebrar la apertura, una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre, que se descontará con la tarjeta del supermercado.