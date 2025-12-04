Lena refuerza su prespuesto: tras pactar con el PP, el gobierno local de IU también lo acuerda con Compromisu

Tras conseguir el apoyo del PP (por tercer año consecutivo) a los presupuestos municipales, el gobierno local de Lena (IU) refuerza todavía más sus nuevas cuentas para 2026, esta vez al lograr también el respaldo de los cuatro concejales de Compromisu.

La alcaldesa y concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Lena, Gema Álvarez, y la portavoz de Compromisu, Ángeles López, firmaron este miércoles un acuerdo para la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2026, un documento que asciende a 11,035 millones de euros, de los que 660.000 euros son para inversiones.

Pueblos

Este acuerdo, subrayaron desde IU, "refleja la voluntad de diálogo y negociación del equipo de gobierno, y se logró gracias a la coincidencia en las prioridades ya contempladas en el documento presupuestario inicial". El diálogo "ha permitido concretar y reforzar partidas específicas destinadas a responder distintas demandas". Entre otras inversiones, se incluye una mejora específica para el alumbrado público de los pueblos; atender las demandas relacionadas con el agua en localidades como Erías, Campumanes y Mamorana, y destinar fondos para el mantenimiento y recuperación de caminos vecinales.

En este último apartado también figuran actuaciones para Fresneo, la instalación de biondas, la reposición de señales y espejos, así como la adecuación del pavimento de la plaza Alfonso X El Sabio de Pola de Lena, uno de los principales espacios públicos de la capital del concejo.

La alcaldesa, Gema Álvarez, destacó que “este acuerdo es posible porque desde el primer día hemos elaborado unos presupuestos realistas, técnicos y centrados en las personas”. Y añadió, sobre el acuerdo, que “nuestra puerta ha estado y estará siempre abierta al diálogo para enriquecer y sumar apoyos a un proyecto común para el concejo”.

La portavoz de Compromisu, por su parte, explicó que “una vez analizado el presupuesto para 2026 y tras cerciorarnos de que no existen en él grandes inversiones que pongan en peligro la economía de nuestro Ayuntamiento, firmamos un acuerdo presupuestario por coherencia y lealtad con los ciudadanos, en el que se recogen demandas que ellos mismos nos hicieron llegar”.

Aviso

López añadió que “son nuestras propuestas basadas en la exigencia de tener unos servicios básicos de calidad, sin grandes inversiones que desestabilizan el presupuesto municipal, pero que mejorarán la vida tanto en la zona rural como en la urbana”. Eso sí, subrayó la portavoz de Compromisu que “estaremos vigilantes para que se cumplan cada uno de los puntos de dicho acuerdo durante el ejercicio 2026”. La relación entre gobierno local y Compromisu no ha sido fácil estos años. Pese a ello, finalmente, han llegado a un acuerdo.

Con esta nueva rúbrica, los presupuestos de Lena contarán con el apoyo de los siete ediles de IU, cuatro de Compromisu (grupo de izquierdas de carácter local) y los dos del PP: 13 de los 17 concejales en el Ayuntamiento (faltarían los 4 del PSOE).