Luz verde a la mejora del Museo de la Siderurgia de Langreo: la Mancomunidad aprueba la licitación de la obra (por esta cantidad)

Luz verde a la remodelación del Museo de la Siderurgia de Langreo, una inversión de 835.000 euros que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad del Valle del Nalón. El ente supramunicipal celebró este miércoles un Pleno extraordinario para autorizar la contratación de los trabajos.

Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio y presidente de la Mancomunidad, señaló que "por el calado de la obra y su montante económico, necesitábamos llevarla a Pleno". "Con este trámite", añadió, "ya se puede sacar a licitación, algo que esperamos ya se pueda hacer de forma inmediata, a lo largo de esta semana", apuntó.

El plan de sostenibilidad turística del Valle del Nalón está financiado con cuatro millones de euros procedentes de fondos europeos, de los que 835.000 euros corresponde al Musi. Las labores se centrarán en la mejora del antiguo refrigerante que alberga el equipamiento cultural, pero no se recuperarán más edificios para ampliar el actual espacio expositivo.

El Museo de la Siderurgia se abrió en 2006 en un espacio, el antiguo refrigerante de la factoría de Duro, que fue ideado en un primer momento como centro de recepción de un futuro museo más grande. Las previsiones iniciales no llegaron a cuajar y la superficie destinada a la exposición no ha aumentado en los últimos años. Los fondos europeos se dedicarán a pintar el refrigerante y acometer pequeñas mejoras, a renovar el cierre exterior, y a ampliar o mejorar el contenido expositivo. También se exhibirán dos antiguas máquinas ferroviarias que ya han sido reparadas, la locomotora Pedro Duro y la grúa «La Leona».

Gestión

La gestión del Musi corre a cargo de la UTE Sadim-Global, la unión de empresas que se hizo con el contrato para la gestión conjunta del Ecomuseo Minero del Valle de Samuño y del Museo de la Siderurgia. La UTE que explota los dos equipamientos culturales recibe 170.000 euros anuales del Consistorio y de la Fundación Musi, aunque esa cuantía se reduce en el caso de no cumplir con el mínimo exigido de visitas. A esta cifra se suman las ventas de entradas, de souvenirs y los ingresos de los bares de ambas instalaciones, así como de otras actividades, entre las que figura la organización de eventos.

El objetivo que se marcó el Ayuntamiento al unificar la gestión de los dos espacios museísticos fue optimizar recursos y obtener un mayor flujo de visitas. El mínimo de visitantes fijado para el Ecomuseo Minero Valle de Samuño es de 21.000 y para el Museo de la Siderurgia, de 2.500. Si se llega o rebasa esa cifra, la empresa percibe por el primero 120.000 euros y 50.000 por el segundo.