Ya es Navidad en Santa Cristina: el barrio de Lena enciende sus luces y adornos, hechos con materiales reciclados

Empieza a ser ya casi una tradición. El barrio de Santa Cristina, en Pola de Lena, ya ha encendido su iluminación navideña, instalada gracias al esfuerzo de toda la comunidad. En 2025 lograron el premio a la mejor decoración otorgado por el Ayuntamiento. Este año, la iluminación y decoración va todavía a más.

Se trata de un trabajo con mucho mérito: tal y como indican los vecinos, "todo está hecho a mano, con material reciclado". En el encendido navideño, en la tarde del miércoles 3 de diciembre, hubo toda una fiesta. La música la pusieron las gaitas y los tambores, y para combatir el frío, chocolatada popular.

Los vecinos subrayan que "este año nos hemos propuesto superar con creces la decoración de años anteriores". Un trabajo que hacen con "muchísima ilusión, cariño y entusiasmo". Se trata, además de toda una actividad "intergeneracional, que une a mayores, jóvenes y a los más pequeños".

Esta tradición surgió hace dos años, con luces colocadas por los árboles, para "alegrar el barrio", ya que la iluminación municipal no puede llegar a todos los rincones. La buena acogida del primer año llevó a ampliar el segundo, y ahora va más allá todavía.