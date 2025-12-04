Parece San Francisco, pero es España: así es "el Golden Gate leonés", el increíble puente de más de 600 metros y 220 tirantes que une Asturias con la Meseta

Lo llaman "el Golden Gate español", porque las similitudes con el icónico puente colgante de San Francisco saltan a la vista. Eso sí, el viaducto atirantado que une Asturias y León sobre el embalse de Barrios de Luna, a través de la autopista del Huerna, es mucho más pequeño: 643 metros frente a los 1.280 de su "hermano" estadounidense, que une la ciudad de San Francisco con el condado de Marin. Aun así, es una obra arquitectónica espectacular y uno de los puentes más grandiosos de nuestro país.

El "Golden Gate leonés (y asturiano)" se llama en realidad Puente Ingeniero Carlos Fernández Casado. Curiosamente, este no fue su creador, sino al que quisieron homenajear con esta infraestructura. El padre del monumental viaducto fue el prestigioso ingeniero Javier Manterola, fallecido el pasado año y artífice también del puente de la Constitución de la Bahía de Cádiz. Fernández Casado fue su mentor, de ahí la denominación de la obra.

Puente Carlos Fernández Casado / Ministerio de Transportes

Tiene 42 años

El puente que conectó Asturias con la Meseta por la AP-66 fue inaugurado en 1983 y fue todo un reto para la época por las características del terreno y su difícil emplazamiento sobre un embalse de márgenes muy abruptos. La estructura se convirtió en todo un referente de la ingeniería española, que aquel momento se erigió como el puente atirantado con el mayor vano (la distancia libre entre dos apoyos) de España con una luz de 440 metros y un ancho de 22. Récord que ostentó hasta la inauguración, en septiembre de 2016, del mencionado puente de la Constitución.

Dimensiones

La longitud total del "Golden Gate español" es de unos 643 metros, según recoge la página del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta dimensión también le convirtió en el puente atirantado de hormigón pretensado más grande de España. El viaducto está dividido en tres vanos, dos laterales de 66 metros y el central, de 440.

Puente Ingeniero Carlos Fernández Casado / Ministerio de Transportes

El tablero solo tiene 2,5 metros de canto, lo que proporciona a la estructura una esbeltez que facilita su integración total en el paisaje, convirtiéndolo en una de las más icónicas de las AP-66 junto a los túneles del Negrón. La infraestructura cuenta con dos torres de 90 metros de altura, de las que cuelgan de un lado y otro 27 tirantes. En total, el puente suma 220 tirantes.

Sin duda el puente sobre Barrios de Luna es el más conocido por los asturianos. A esta misma estructura obedece el puente por el que transcurre el corredor del Nalón, en Sama (Langreo), mientras que el de Navia es parecido, pero con otro sistema: el tablero cuelga del arco.