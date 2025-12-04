El PSOE de Langreo culpa del incierto futuro de la Brigada Minera a la "falta de planificación empresarial" de Hunosa y la SEPI

El PSOE de Langreo exigió este jueves "garantizar el futuro de la Brigada de Salvamento Minero" y su permanencia en el Pozo Fondón. Los socialistas fueron críticos con Hunosa y con la SEPI y señalaron que la "acumulación insostenible de horas extraordinarias por falta de planificación pone en riesgo la operatividad y la seguridad del servicio", por lo que urgen a tomar "medidas inmediatas para corregir la desorganización empresarial que está llevando a la Brigada a una situación límite". Los 19 brigadistas, a los que se adeudan 9.000 horas extraordinarias, harán efectiva su renuncia el domingo si no hay una solución.

La Asamblea del PSOE de Langreo aprobó una moción presentada por la Comisión Ejecutiva Municipal en defensa de la Brigada Central de Salvamento Minero, "ante la situación crítica que atraviesa este servicio esencial con sede en el Pozo Fondón de Sama". Se trata, a juicio de los socialistas, de un cuerpo de rescate que "forma parte del patrimonio histórico, industrial y humano de Langreo" por lo que "su continuidad es irrenunciable".

Acumulación de horas extraordinarias

"El texto aprobado alerta de la falta de planificación empresarial que ha conllevado la acumulación insostenible de horas extraordinarias, factores que amenazan la estabilidad del servicio", indicó el PSOE. La moción exige "garantizar una plantilla suficiente y estable, corregir la sobrecarga laboral, planificar el relevo generacional y dotar a la Brigada de los medios necesarios para mantener su nivel de excelencia".

Además, plantea "aprovechar infraestructuras mineras en desuso como espacios de formación y entrenamiento especializado, preservando así el conocimiento técnico acumulado durante más de un siglo".

Recursos humanos

El PSOE de Langreo instó a Hunosa y a la SEPI a "asegurar los recursos humanos y materiales necesarios para fortalecer la Brigada y reafirmar su compromiso de defender estas reivindicaciones en todos los ámbitos orgánicos e institucionales. Langreo no puede entenderse sin la Brigada, ni la Brigada sin Langreo”, señaló la dirección local del partido, que reivindicó la continuidad del cuerpo "como referencia técnica y humana de la seguridad minera y de la protección civil en Asturias".