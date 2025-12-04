“No queremos otra tragedia”: El Ayuntamiento de Mieres presiona, con los vecinos, a Adif para proteger la travesía ferroviaria de Figaredo

El Ayuntamiento de Mieres ha solicitado formalmente a Adif la adopción urgente de medidas de seguridad en la travesía ferroviaria que atraviesa Figaredo, un tramo que los vecinos consideran “altamente peligroso” y donde hace menos de un año falleció un matrimonio recién llegado a la localidad. La petición se ha trasladado mediante un escrito dirigido al presidente del administrador ferroviario, en respuesta a las advertencias reiteradas por la asociación vecinal sobre el riesgo que la zona continúa presentando. En realidad, el Consistorio lleva años demanda actuaciones en el trazado, de manera más intensa desde 2019.

En la carta, el Consistorio recuerda que Figaredo arrastra desde hace años un problema de inseguridad en el entorno de las vías, que discurren sin un cierre eficaz en varios puntos. El Ayuntamiento subraya que el tramo ya ha sido escenario de “incidentes graves”, incluido el atropello mortal ocurrido a principios de año, cuando una pareja de origen catalán —que llevaba solo unos meses residiendo en la zona— perdió la vida al ser arrollada por un tren en un punto sin protección.

Graves accidentes

“El paso se realiza por un área sin cerrar ni señalizar. No es el primer incidente que se produce en esta zona”, advierte el escrito municipal, que reclama a Adif la realización de “una auditoría de seguridad con carácter urgente” y la puesta en marcha de medidas inmediatas como el refuerzo del vallado, la mejora de la señalización y otras actuaciones de prevención. Además, el Ayuntamiento solicita que se estudien “soluciones más estructurales” que permitan garantizar una comunicación peatonal segura entre Figaredo y Ujo.

Vecinos inquietos: “El peligro sigue exactamente igual, si no peor”

Las demandas municipales coinciden con la creciente preocupación de los vecinos de Figaredo, que aseguran que el problema permanece sin resolver pese al accidente mortal que conmocionó al valle. Para Salvador Vázquez, presidente de la asociación vecinal, la situación es insostenible: “La gente cruza las vías porque es el camino más directo hacia Ujo. Mientras no se actúe, seguiremos expuestos al riesgo de otro atropello”.

Según explican los vecinos, aunque existe un paso habilitado en el extremo norte, muchos residentes —incluidas personas mayores— atraviesan la línea férrea para acceder a comercios y servicios situados al otro lado. La malla metálica instalada como cierre resulta insuficiente. De hecho, en varios puntos está rota o deformada, lo que facilita su apertura. “El verdadero problema no es solo que se rompa, sino que no se repone de manera eficaz y vuelve a quedar abierta”, denuncian.

Reformas urgentes: vallado, señalización y pasarela

La asociación vecinal plantea tres medidas prioritarias. Piden un vallado resistente y homologado, que impida el paso improvisado. También una señalización clara y visible que advierta del peligro. No dejan de reclamar actuaciones más ambiciosas, como la construcción de una pasarela peatonal que conecte Figaredo y Ujo de manera segura.“Sabemos que es una obra compleja, pero es la única solución definitiva. Hay que evitar que la gente siga arriesgando la vida por unos minutos de camino”, señala Vázquez.

Tanto vecinos como Ayuntamiento coinciden en que urge actuar. “No queremos lamentar otra tragedia”, concluyen. El Consistorio espera ahora la respuesta de Adif y que la mejora de la seguridad ferroviaria en Figaredo se convierta en una prioridad inmediata.