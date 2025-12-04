Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Martín enciende la magia de la Navidad

Mercadillos, iluminación, campamentos, musicales o conciertos, entre los actos previstos

Presentación de la programación

Presentación de la programación / lne

A.A.

San Martín del Rey Aurelio da la bienvenida a la Navidad con un programa de eventos organizado por el Ayuntamiento y diferentes asociaciones. Comenzará este fin de semana con el encendido del alumbrado y la decoración de las calles.

Blimea encenderá las luces mañana, 5 de diciembre, coincidiendo con la celebración de las fiestas gastronómicas de Los Pimientos. El sábado le tocará a Sotrondio y el día 13 de diciembre se inaugurará el alumbrado en El Entrego y La Invernal. El mismo día que estas localidades encienden las luces se celebrará en cada una de ellas el tradicional mercadillo navideño, excepto en Blimea, donde tendrá lugar el domingo, 7 de diciembre.

La Cerezal dará la bienvenida a la Navidad el 13 de diciembre, con el alumbrado navideño, un concurso de casadielles y chocolatada gratis.

La programación incluye campamentos urbanos, que tendrán lugar los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y 2, 5 y 7 de enero, en Sotrondio, Blimea y El Entrego.

Con la colaboración del Conservatorio de Valle del Nalón, la Casa de la Juventud, en Sotrondio, acogerá un concierto de guitarra, el 15 de diciembre, a las 19.00 horas. Otro de los actos principales serán las Campanadas en Familia, con el cocinero Christian González, el día 28 de diciembre, en la plaza de Ramón y Cajal, en Sotrondio. El mismo día estará operativo el tren de la Navidad.

El programa contempla también los musicales de Aladín, en el Teatro Municipal, el 20 de diciembre, a las 18.30 horas, y La Magia de los cuentos, el 10 de enero, a las 19.00 horas, en el teatro municipal, este último gratis.

