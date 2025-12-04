La San Silvestre de San Martín crece en participación, hasta los 480 dorsales

San Martín del Rey Aurelio celebrará la 36.ª edición de su San Silvestre el 31 de diciembre, con un incremento de los dorsales (un centenar más) hasta alcanzar un total de 480. La presentación de la popular carrera la realizó la concejala de Deportes y vicealcaldesa, Cintia Ordóñez, acompañada por la presidenta del Club de Atletismo del Valle del Nalón, Clara García Álvarez, directora técnica de la prueba y entrenadora en el club.

La tradicional competición para cerrar el año saldrá desde el parque de El Florán, en Blimea, a las 17.00 horas, con un recorrido de 5 kilómetros hasta llegar a la meta, en el parque de La Laguna, en El Entrego, para las categorías que van de cadete a veteranos. Para los más pequeños, en las categorías de minibenjamines a infantiles, se establecen dos circuitos urbanos de 1 y 2 kilómetros por el parque de La Laguna, con salida a partir de las 16.30 horas.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 28 de diciembre a través de la plataforma www.cronelec.es y presencialmente, en los polideportivos municipales de El Entrego y Blimea, los días 29 y 30 de diciembre, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00. También el mismo 31 de diciembre, por la mañana.

Premios

En total, la Concejalía de Deportes ofertará 480 dorsales, de los cuales 400 se reservan para la competición más larga y el resto para las categorías de minibenajmines a infantiles. Todos los corredores recibirán una camiseta conmemorativa. La entrega de los premios tendrá lugar en el polideportivo municipal de El Entrego, a las 18.45 horas, con la entrega de las medallas, los trofeos y otros obsequios.

La carrera cuenta con la colaboración y el patrocinio de Alcampo Nalón, Central Lechera Asturiana, Joluvi, Coca Cola, Caja Rural, Protección Civil, Transinsa y Cronelec.