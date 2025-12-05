La acogedora pastelería asturiana que recomienda para esta Navidad una importante guía gastronómica: "La guardia secreta de la trata turonesa"

Buscar sitio para comer, cenar o merendar en Navidad puede ser misión imposible. Por suerte, Asturias tiene una gran oferta gastronómica cuyo reconocimiento va en aumento. Este año, acaba de colar nueve restaurantes, bares, vinotecas y cafeterías a la Guía Repsol. Son cerca de una decena de "soletes", como se conoce a esta distinción, con un ambiente que se vuelve más especial en las fiestas navideñas.

Los "Soletes" son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible. Se distinguen por una pegatina amarilla y en España hay más de 5.000 los establecimientos. El Principado cuenta con 122 "Soletes" tras incorporar los nueve locales navideños. Están repartidos por toda la región y ofrecen diferentes propuestas.

Uno de los galardonados en Asturias con esta distinción ha sido ‘La Gloria’, en Mieres, una pastelería coqueta y acogedora que ya está señalada en una de las principales guías gastronómicas. "Hace unas semanas nos contactaron para comunicarnos que éramos un nuevo Solete de @guiarepsol !!!!!!!!! En La Gloria no hay secretos: mucho trabajo, muchas ganas de mejorar y aprender & un cariño inmenso por todos los que os acercáis a Turón a probar nuestros productos. Estamos felices 🫶🏻🤗 Muchísimas gracias a todos por hacer posible este reconocimiento!", publican en su cuenta oficial de Instagram tras conocer este reconocimiento.

"Bárbara Pereira es la guardiana de la receta secreta de la tarta turonesa de 'La Gloria', una confitería de los años 50 en la cuenca minera asturiana cuyo catálogo de pasteles es adictivo", aseguran desde la propia guía.

Este negocio viene de un traspaso donde el postre estrella era la tarta turonesa, creación del maestro Florentino Luengo Fernández, anterior propietario del establecimiento. Bárbara Pereira se hizo con el negocio y no solo subo mantener el espíritu de este manjar, sino que prosperó con una rica variedad de pasteles, tartas y turrones para esta Navidad. Eso sí, la turonesa sigue siendo su producto estrella.

Soletes Guía Repsol

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente