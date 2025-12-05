Un almanaque minero de nota: alumnos de la Escuela de Arte de Oviedo elaboran el calendario del Montepío

El Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, junto a su Fundación y la Escuela de Arte de Oviedo, presentó este viernes en el Espacio Cultural 19 10 de Mieres la nueva edición de su emblemático almanaque, "una publicación que desde hace décadas trasciende el tiempo para convertirse en un referente cultural y social en las cuencas mineras y en toda Asturias", resaltaron responsables del Montepío.

Alumnos e integrantes del Montepío, en la presentación del calendario. / Montepío

Son más de 5.000 los ejemplares distribuidos entre hogares y centros residenciales por toda España de un almanaque que "no es solo un calendario, es una pieza de colección que cada año impulsa proyectos de divulgación, memoria y compromiso social", añadieron.

El acto contó con la presencia del presidente del Montepío de la Minería Asturiana, Jesús Armando Fernández Natal; el director General de Energía y Minería, Javier Cueli: y representantes académicos de la Escuela de Arte de Oviedo, como su jefe de estudios, José Antonio Santos Villa, y el responsable del departamento de Extensión Cultural y Promoción Artística, Job Sánchez Julián.

Estudiantes

También asistieron estudiantes de la Escuela. Para algunos de ellos, este fue el primer "encargo cultural que reciben, con lo que este proyecto formó parte de la actividad docente del centro de formación profesional en su primer mes de curso", afirmaron los representantes del Montepío. El acto fue presentado por la directora del Espacio Cultural 1910 de Mieres, Greta Cortina.

La presentación del calendario. / Montepío

La edición 2026 lleva por título “El Patrimonio de los Valores”, una propuesta que "reivindica fundamentos esenciales para la convivencia y el progreso: solidaridad, empatía, dignidad, igualdad, esfuerzo colectivo y paz, entendida como convivencia, respeto y esperanza compartida". En su intervención, el presidente del Montepío subrayó que “en tiempos de incertidumbre, los valores y el humanismo son la respuesta más rebelde y transformadora para construir un mundo mejor". Y recordó el medio siglo del inicio de la Transición democrática en España: “En un tiempo donde los algoritmos parecen buscar el enfrentamiento, lo más revolucionario es el acuerdo".

Exposición

El almanaque incluye ilustraciones originales creadas por estudiantes de la Escuela de Arte de Oviedo (EAO), jóvenes artistas que "aportan su talento y sensibilidad para iluminar cada mes con creatividad y reflexión". El proyecto se completa con una exposición itinerante —impulsada por la Fundación Montepío— que reúne las láminas del almanaque y otras piezas desarrolladas en el proceso creativo, destinada a centros culturales, sociales y educativos con el objetivo de que "este trabajo viaje y llegue a la comunidad, y contribuya a iluminar 2026 con una mirada que inspira a construir un mundo más justo".