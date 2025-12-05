Balón de oxígeno para la Brigada Minera: sus 19 integrantes posponen la renuncia hasta enero, mientras sindicatos y Hunosa negocian un acuerdo

Balón de oxígeno para la Brigada de Salvamento Minero. Los sindicatos SOMA-FITAG-UGT y CC OO anunciaron en la mañana de este viernes que se ha retomado el "diálogo social" con Hunosa para buscar una solución que garantice la continuidad del centenario cuerpo de rescate. Para dar margen para negociar ese acuerdo, los 19 integrantes de la Brigada, a los que se adeudan 9.000 horas extraordinarias y que habían puesto este domingo como fecha límite para dejar sus puestos, posponen la renuncia hasta el 31 de enero.

Así los expusieron ayer los representantes de los dos sindicatos, tras una reunión celebrada en Oviedo. "Esta mañana, CC OO de Hunosa y el SOMA-FITAG-UGT han conseguido que la dirección de la empresa pública retome el diálogo social y se negocie una salida consensuada a la situación actual de la Brigada de Salvamento Minero, en cuanto a las horas que se les adeudan", señalaron.

Agilidad

Precisaron también que, "en aras de tener más agilidad para alcanzar un acuerdo, a propuesta de los dos sindicatos, se ha creado una comisión delegada de Comité Intercentros encabezada por Andrés Vallina (SOMA-FITAG-UGT), Adrián Miguel (CCOO de Hunosa).

Por su parte, los brigadistas, afirmaron los responsables sindicales, "dan un margen de confianza a esta comisión y han decidido prorrogar su renuncia hasta el 31 de enero de 2026. Posición que desde los sindicatos valoramos positivamente y que pone de relieve el compromiso inequívoco y solidario que estos compañeros tienen con este cuerpo de rescate y con el conjunto de la sociedad".

Las mismas fuentes aseguraron que "esperamos que, tanto Hunosa y la SEPI, una vez que han recapacitado en cuanto a su posición de ninguneo a aquellos que tienen la capacidad para alcanzar acuerdos, también hagan lo mismo para poder cerrar este desafortunado conflicto del que ya veníamos advirtiendo y que ha provocado una contestación sindical, política y social como hacía tiempo que no se veía en Asturias y concretamente en las comarcas mineras".

Horas extraordinarias

El pasado viernes 7 de noviembre, los 19 integrantes de la Brigada Central de Salvamento Minero de Hunosa presentaron la renuncia voluntaria y exigieron el retorno a su puesto original, ya que su pertenencia a la brigada es voluntaria. Entre sus críticas, apuntaron a, junto a las horas extra adeudadas, "la falta de una plantilla suficiente, incumplir los acuerdos laborales y salariales que vienen rigiendo desde hace años por sus estatutos y de favorecer, de facto, su desmantelamiento paulatino al no existir relevo generacional".

Hunosa, por su parte, aseguró que "está trabajando en una solución" y que para la empresa, y por ende para su accionista mayoritario, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), "no existe" voluntad de terminar con este grupo de rescate de élite.

Trayectoria

La Brigada Central de Salvamento Minero, fundada en 1912, está gestionada por la Asociación de Salvamento de Minas (ASM) que agrupa a diversas empresas mineras encabezadas por Hunosa. El grupo mantiene un servicio de asistencia presencial de 24 horas y 365 días al año ante posibles emergencias en espacios industriales y otros equipamientos. Además de las propias actuaciones cuando sucede una catástrofe, los brigadistas ofrecen también asesoramiento y formación especializada en trabajos en espacios confinados y en atmósferas explosivas, microvoladuras o extinción de incendios, entre otros y colabora habitualmente con otros organismos como Protección Civil (112), Bomberos de Asturias, Guardia Civil o la Unidad Militar de Emergencias.