El conflicto de la Brigada Minera llega al Congreso de los Diputados: el PP pide al Gobierno explicaciones por el "abandono" del cuerpo de rescate

El incierto futuro de la Brigada de Salvamento Minero llega al Parlamento. El PP ha presentado una batería de preguntas (tanto en la Comisión de Industria como ante la Mesa del Congreso de los Diputados) para instar al Gobierno a dar explicaciones sobre la situación que atraviesa el cuerpo de rescate, dependiente de Hunosa y, por extensión, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los 19 integrantes del cuerpo, a los que se adeudan 9.000 horas extra, han pospuesto hasta finales de enero su renuncia, a la espera de que haya un acuerdo con Hunosa.

En las preguntas (planteadas por los diputados Esther Llamazares, Francisco Conde, Mercedes Fernández y Silverio Argüelles) se pide al Gobierno que detalle las horas extra que se adeudan a los brigadistas, que indique las razones de que la Brigada tenga menos integrantes de los requeridos y si se ha planificado "algún proceso de relevo generacional".

Plan de contingencia

También se insta al Ejecutivo estatal a que expliqué "cómo es posible que un servicio esencial esté al borde del cierre por impagos y abandono estructural de la SEPI y Hunosa" y si hay "algún plan de contingencia" en caso de que el cuerpo suspenda su actividad.