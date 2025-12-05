Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
Borja Vidal y Daniela Rosete, vecinos de la barriada minera de Rioturbio, logran dos bronces en el Mundial de Dubái y se convierten en referentes de un deporte limpio y en auge
En la angosta barriada minera de Rioturbio ha surgido una de las historias más inspiradoras del culturismo natural en España. En este localidad mierense viven Borja Vidal y Daniela Rosete, una pareja que ha logrado hacerse un hueco en la élite internacional de esta dura especialidad deportiva. Ambos se han colgado una medalla de bronce en el mundial celebrado en Dubái.
De los primeros entrenamientos al cambio radical
Daniela Rosete, de origen cubano y afincada en Mieres desde su adolescencia, no era en absoluto una habitual de los gimnasios. Pero hace un par de años, animada por Borja Vidal, se puso por primera vez en serio frente a las máquinas. El cambio fue radical. De una figura delgada a un físico trabajado, musculado y definido. Como contó en su momento a este diario, tras iniciarse solo “por acompañar” terminó enganchada al esfuerzo y la disciplina: “Empecé a tomarme los entrenamientos en serio, con pesos considerables”.
Powerenix: un club para impulsar el deporte limpio
Borja Vidal, por su parte, se formó como nutricionista y entrenador, convencido de que el camino del esfuerzo limpio —sin esteroides ni atajos— era posible. Juntos fundaron un club local, “Powerenix”, con la idea de acercar a jóvenes de la comarca al culturismo natural.
Dos bronces en Dubai que hacen historia
Y su apuesta ha dado frutos: recientemente, ambos lograron sendos terceros puestos en el mundial celebrado en Dubai. Este éxito no solo representa un hito personal, sino un salto de relevancia para el deporte comarcal: “Estamos ante un ejemplo de que desde barrios humildes se puede llegar muy lejos”, destaca el concejal de Deportes, César Menéndez. La pareja está viviendo con “emoción y compromiso” su exitoso salto a la competición.
El culturismo natural: disciplina, sacrificio y honestidad
Para Daniela Rosete, como para muchos que encuentran en el deporte un camino de transformación, el culturismo natural no es solo una cuestión estética o de competición. Es un estilo de vida: “exige dieta estricta, sesiones intensas de gimnasio, constancia y sacrificio”, señala. Y sobre todo, “honestidad, nada de sustancias prohibidas”.
Controles antidopaje y deporte limpio
Este éxito representa también una apuesta por la transparencia en el deporte. La organización que regula este tipo de competiciones —WNBF Spain— exige controles antidopaje estrictos, con un firme compromiso por mantener el culturismo limpio, ético y accesible.
Un ejemplo que ya inspira a jóvenes de Mieres
La historia de Borja Vidal y Daniela Rosete apunta a ser inspiradora en Mieres. Jóvenes del entorno ya les miran con admiración y sueñan, quizás, con seguir sus pasos. Porque si algo han demostrado Borja Vidal y Daniela Rosete es que “con constancia y honestidad se puede forjar un físico competitivo y un espíritu firme, sin necesidad de atajos”.
Su tercer puesto en Dubai no es el final: es, más bien, “el trampolín hacia nuevas metas”.
