Los espacios de educación ambiental del parque natural de Redes sumaron 21.500 visitantes en dos años

La junta del parque natural de Redes hizo este jueves balance de dos años de trabajo en el espacio protegido que une a los concejos de Caso y Sobrescobio. Desde el Principado se destacó que en el último bienio se invirtieron en el parque algo más de 2 millones de euros (2.007.861). Además, pasaron por los espacios expositivos "casi 21.500 visitantes" (entre el centro de interpretación de Campo de Caso, la Casa del Agua en Rioseco y el Hospital de la Fauna Silvestre).

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, presidió la reunión de la junta de este espacio protegido, en la que se han analizado las inversiones realizadas. Las actuaciones desarrolladas en el marco de la Red Natural de Asturias (Rena) "han favorecido la conservación del territorio, la recuperación de entornos degradados y la mejora de infraestructuras y accesos", aseguraron desde el Principado.

Sendas y miradores

Entre las inversiones ejecutadas, destacan la mejora integral de la senda accesible de Campiellos (Sobrescobio), con 66.000 euros de presupuesto, y la renovación de los accesos a la localidad de Orlé y al nuevo mirador de Caleao, ambos en Caso, con una asignación de casi 50.000 euros. Estas acciones, subrayó Villar, favorecen "la experiencia de las personas que lo visitan".

Además, se llevaron a cabo desbroces en cinco montes de utilidad pública, con un coste que superó los 166.000 euros. De esta forma, "se recuperan pastizales de altura y se previenen incendios, al tiempo que se favorece la compatibilidad entre la ganadería extensiva y la conservación del entorno".

Precisamente el apoyo a la ganadería extensiva se lleva la mayor parte de la inversión. A través de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) se "compensan con más de un millón a las explotaciones por mantener prácticas ganaderas sostenibles en zonas protegidas de la Red Natura 2000".

Transporte

Otro de las iniciativas destacadas fue la puesta en marcha en 2024 de los autobuses lanzadera para visitar el espacio protegido. Este pasado verano, el de 2025, el servicio contó con 8.500 viajeros.

En el ámbito de la educación ambiental, los tres espacios expositivos de Redes sumaron un total de 21.500 visitas en dos años.