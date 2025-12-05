Lena aprueba por unanimidad sus presupuestos municipales, de 11 millones de euros

En Lena se ha conseguido lo que en muchos sitios parece imposible: la unanimidad política, poniendo de acuerdo a todos los grupos municipales en el concejo. Este viernes, el gobierno local de IU ha aprobado en Pleno extraordinario sus presupuestos, que ascienden a 11 millones de euros. Lo hizo con los votos de sus concejales (siete), pero también con los de toda la oposición: los cuatro del PSOE, otros cuatro de Compromisu y los dos ediles del PP.

Desde IU en Lena se subrayaba que "en unos tiempos marcados por la confrontación, este acuerdo se alza como una excepción significativa. Resulta esperanzador ver que, cuando se prioriza el interés general, es posible alcanzar consensos". Para la coalición, resulta fundamental haber escuchado a la oposición, "incluyendo propuestas del resto de formaciones".

Con esta votación por unanimidad se "garantiza así la estabilidad en la gestión municipal". De los 11,03 millones a los que se elevan las cuentas municipales, 660.000 se destinan a inversiones. "Este histórico acuerdo", añaden desde IU, "refleja el esfuerzo por la estabilidad financiera del Ayuntamiento, y la voluntad por trabajar por el progreso de Lena". IU, además agradecía su esfuerzo al gobierno local, de su partido, y el apoyo "al PP, por mantener su línea de responsabilidad y coherencia. Y gracias a Compromisu y PSOE, por entender y apoyar. Juntos vamos más lejos".