Ya es Navidad en Langreo y Mieres: así es su iluminación festiva, encendida este viernes

Las fiestas llegaron con grandes actos de encendido y la música de los coros Minero de Turón y Santiaguín

Así fue el encendido de las luces de Navidad en Langreo y Mieres, ¡toda una fiesta! / L. Díaz / D. M.

Luisma Díaz

David Montañés

Langreo / Mieres

Ya es Navidad en los dos municipios más poblados de las Cuencas. Mieres y Langreo asistieron en la tarde de este viernes al esperado encendido de las luces de Navidad (y también de sus adornos). Las plazas de los ayuntamientos de ambos concejos estaban a rebosar de gente con ganas de pasárselo bien y ver qué tal había quedado la iluminación de este año.

Langreo

En Sama, donde se produjo el encendido de luces de Langreo, las actividades comenzaron a las 18.00, con el pasacalles de los Gaiteros del Carbón. Una hora después se procedía a la cuenta atrás, el lanzamiento de una traca de cohetes y al gran encendido de luces en todo el distrito, en un acto organizado por Festejos de Sama en colaboración con el Ayuntamiento.

La traca en el encendido de las luces de Navidad en Sama.

La traca en el encendido de las luces de Navidad en Sama. / L. Díaz

Tras las luces, siguió la música, en este caso con un concierto de villancicos con el Coro Santiaguín. Para dar todavía más ambiente, hubo churrero y castañero.

Entre las próximas actividades, en Langreo destaca el mercadillo navideño, en el parque Dolores F. Duro de La Felguera, entre los días 19 de diciembre y 5 de enero.

Mieres

En Mieres, por su parte, el esperado alumbrado se encendió una hora antes, a las 18.00 horas, en una abarrotada plaza consistorial. Durante la tarde hubo cañones de nieve, elfos pintacaras y visitas muy especiales, como las que hicieron a los niños Papá Noel y personajes Disney como Mickey y Minnie Mouse.

El encendido de las luces de Navidad en la plaza del Ayuntamiento de Mieres.

El encendido de las luces de Navidad en la plaza del Ayuntamiento de Mieres. / D. M.

A las 18.00 fue el turno del encendido de la iluminación en toda la ciudad. Beatriz Flórez, concejala de Comercio, Hostelería y Ferias subrayaba que "dará color y ambiente festivo a las calles". La nota musical la puso el Coro Minero de Turón, que cumple precisamente 75 años. Y más relación con la minería: en la calle de La Vega está el gran árbol de Navidad iluminado y adornado, como cada año, por la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara, que se encuentra en plenas fiestas.

El encendido navideño en Mieres es el primer acto de largo número de actividades, entre las que están la Feria de Navidad, Artesanía y Comercio del parque Jovellanos, la visita del Anguleru o la Nochevieja Infantil.

San Martín y Laviana

La magia de la Navidad también está llegando a otros concejos. En San Martín del Rey Aurelio, las luces se encendieron en Blimea este mismo viernes. El sábado será en Sotrondio, y el día 13 en El Entrego, La Invernal y La Cerezal.

Por su parte, en Laviana, el gran encendido de luces tendrá lugar el viernes día 12. El Ayuntamiento iluminará gran parte de las principales calles y plazas, y contará con la colaboracion de Aulav (Autónomos de Laviana) para llegar a más espacios públicos.

