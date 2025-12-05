Nicanor García: "Hace falta relevo de voces para que la historia siga"

El Coro Minero de Turón celebró ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA un acto cargado de historia, emoción y orgullo colectivo. La formación cumple 75 años de vida, una andadura que ha convertido a esta formación en una de las referencias imprescindibles de la música asturiana y en un símbolo de identidad para laa cuencas mineras.

De izquierda a derecha, Higinio González, Nicanor García, Rebeca Velasco y Víctor Álvarez. | LNE

La directora, Rebeca Velasco, y el presidente e integrante del coro Nicanor García encabezaron un encuentro, presentado por Laude Martínez, que fue homenaje y recapitulación de una trayectoria excepcional. Rebeca Velasco, primera mujer al frente del grupo, aseguró haber encontrado "el coro más querido del mundo, una familia donde, no sé si la gente sabe lo bien que se pasa; nos hacemos adictos", señaló. Recordó que el disco del Coro Minero sonó desde siempre en su casa de Valladolid, como si el destino hubiera tejido este vínculo desde la infancia.

La historia del coro comenzó en 1950, bajo el nombre de Coro La Salle y la batuta del Hermano Ginés. Solo un año después adoptó el nombre de Coro Minero de Turón, ya con Ángel Vital Pardo como director. Desde entonces, su crecimiento fue constante: actuaciones dentro y fuera de España, grabaciones y reconocimientos como el premio "Asturiano del Año" de LA NUEVA ESPAÑA en 1966. Hoy, con 25 voces graves, mantiene una sonoridad característica que, según subrayó Nicanor García, "es fruto del esfuerzo y el trabajo de los compañeros, ingredientes esenciales para superar décadas de cambios sociales, económicos y culturales". "Setenta y cinco años de un coro es casi un milagro", afirmó. "Conectamos con la tradición minera, con la cultura de la minería. Somos transmisores de una imagen, de sentimientos, de solidaridad", añadió.

García agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Mieres, de Hunosa y de otras entidades y empresas que sostienen el proyecto. También lanzó un mensaje claro: "hace falta relevo generacional para asegurar que la historia continúe". Higinio González, corista y ex presidente, con 38 años de trayectoria y seis como director, recordó que en el camino "hay que tener mano izquierda". Entre los momentos que no olvida mencionó una actuación en una residencia de mayores en Argentina: "Fue muy emocionante", relató. Víctor Álvarez, el corista más antiguo, rememoró la pausa temporal del coro en los años setenta y su regreso en 1984.

El coro ensaya dos días por semana y supera las 50 actuaciones al año. El acto culminó con música. Comenzó con "Santa Bárbara Bendita", para celebrar la festividad de la patrona de la minería, y continuó con una versión de "Asturias", de Víctor Manuel y "Axuntabense", entre otros temas, para culminar con "Asturias, patria querida".