Nuevos ataques del lobo al ganado en el Aramo: "Lo dejo, las han matado a todas"

Antes del verano de 2024, Nemesio Menéndez, de Argame (Morcín) contaba con un rebaño con 65 ovejas. Ahora, poco después de un año, "me quedan dos". La práctica totalidad, denuncia, "me las han comido los lobos". Una situación que lo ha llevado a "tirar la toalla. Lo dejo, dejo de tener ganado".

El último ataque a sus animales se produjo esta misma semana, "a unos metros de las casas del pueblo de Argame", en la zona del Prau de la Escuela. Certificado por la Guardería del Principado, el ataque se cobró tres cabezas de ganado ovino, "dos ovejas y un carnero". Con las tres muertas esta semana, "ya solo me quedan dos ovejas". "Entre los años 24 y 25, me he quedado sin rebaño", lamenta Menéndez. "De 65 animales, ahora quedan solo dos, y ya tengo decidido deshacerme de ellas, no merece la pena". También regalará a su perra pastora, "está acostumbrada a estar libre, y así debe seguir".

Menéndez elogia la labor de los guardas, pero tiene claro que desde el Principado, "desde Oviedo, no se hace lo suficiente por los ganaderos". Pone como ejemplo este último ataque. Tras elevar durante un tiempo la cuantía de los daños del lobo, "esta vez vuelven a pagar menos". Las ovejas llegaron a pagarse a 240 euros, "por estas valoran 160". El carnero, "un macho de oveya xalda, un animal de raza autóctona de primera" le dan 80 euros. "A mi me costó comprarlo 250". "No se protege al ganadero, ni a la ganadería", denuncia el morciniego.

Situación general

A finales de este verano, los ganaderos de "reciella" (ganado menor, ovejas y cabras) del Aramo (Morcín, Riosa, Ribera de Arriba y Quirós) denunciaban su "situación desesperada". Afirmaban haber perdido por los ataques (certificados) del lobo más de 200 animales. "Si sigue así, este tipo de ganado va a desaparecer del Aramo", lamentaban.