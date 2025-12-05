Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los pimientos, el broche de oro al mes más culinario

Cinco restaurantes de Blimea y alrededores participan en la popular cita gastronómica

Pimientos rellenos.

A.A.

Blimea pone el broche de oro al mes gastronómico en San Martín del Rey Aurelio con la celebración de las Fiestas Gastronómicas de los Pimientos Rellenos, declaradas de Interés Turístico Regional por el Principado de Asturias, desde hoy y hasta el 8 de diciembre. Cinco restaurantes participarán en las jornadas gastronómicas, que cuentan con un programa festivo paralelo organizado por la asociación Nuestra Señora de las Nieves en colaboración con el Ayuntamiento.

Fiel a una destacada celebración culinaria, la hostelería local servirá, a partir de hoy y durante todo el puente, un sabroso menú compuesto por pimientos rojos o verdes, asados o al horno, rellenos de carne o bonito, y acompañados de una ración de callos y frixuelos, regado con sidra o vino.

El menú completo o raciones individuales en el almuerzo y en la cena se puede degustar con reserva previa en: Sidrería Restaurante San Mamés (984194298), Sidrería Restaurante Crespo´s (985672588), Bar Tienda Casa Pepe Luis (985670034), Parrilla Bar El Curro (645968159) y Bar El Miramar (677126391).

El inicio de la fiesta tiene lugar esta tarde con la lectura del pregón, a cargo Itziar Reinoso, médica de familia, y la entrega del Pimiento de Oro a Gonzalo Ordiz Redondo, profesor de la Academia Delta, en el centro social de Blimea. Photocall, concierto de la banda de música de San Martín, verbenas, concurso de pimientos rellenos, la presentación de la obra "Vecines puerta con puerta", mercadillo y la actuación de la Masa Coral de Laviana completan la programación festiva.

